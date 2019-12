Hugh Grant Britance prepričuje, naj volijo proti "Ostržku", Borisu Johnsonu #video #foto

Britanski igralec Hugh Grant ne skriva svojega sovraštva do trenutnega britanskega predsednika vlade Borisa Johnsona.

Pred nekaj meseci ga je po začasnem suspenzu parlamenta označil za "čezmerno promovirano gumijasto igračko" ter se nad njim znesel kar na družbenem omrežju Twitter: "Ne boš se zaje*** s prihodnostjo mojih otrok. Ne boš uničil svobode, za katero se je moj dedek boril v dveh svetovnih vojnah. Odje***, ti čezmerno promovirana gumijasta igračka. Britaniji se gnusiš ti in tvoja tolpa samozadovoljevalnih prefektov."

Zdaj 59-letni zvezdnik nadaljuje svoje poslanstvo, da se znebi Johnsona na oblasti.

Hugh Grant med ljudmi ... Foto: Getty Images

... kot podpornik Luciane Berger. Foto: Getty Images

Mnoge je zaradi te geste spomnil na vlogo v filmu Pravzaprav ljubezen. Foto: Getty Images

V nedeljo zvečer se je v slogu svojega legendarnega lika v filmu Pravzaprav ljubezen iz leta 2003, kjer je sam upodabljal britanskega premierja, v družbi kandidatke za liberalno demokratsko stranko Luciane Berger, odpravil od vrat do vrat ter Britance nagovarjal, naj Johnsonu na prihajajočih volitvah nikar ne dajo nove priložnosti.

Britance namreč 12. decembra čakajo predčasne parlamentarne volitve, prve v decembru po letu 1923, na katerih obstaja "nevarnost", da bo Veliko Britanijo še naslednjih pet let vodil "Ostržek," kot je Johnsona označil Grant. "Resnično ne vidim, da ima kakršnakoli prepričanja, razen vase in v svojo kariero," je dejal zvezdnik, glasni zagovornik tega, da bi Velika Britanija ostala v EU.

Številni so bili nad Grantovo potezo trkanja od vrat vrat navdušeni predvsem zato, ker je to počel že njegov lik premierja Davida v Pravzaprav ljubezen, ko je na tak način iskal svojo simpatijo Natalie. Nekateri so ga zato že označili za "pravega britanskega premierja".

Hugh je ljudi nagovarjal v družbi kandidatke za liberalno demokratsko stranko Luciane Berger:

S tem je spomnil na svojo legendarno vlogo v Pravzaprav ljubezen, ko je kot premier od vrat do vrat iskal svojo simpatijo:

"Pogrešam premierja, ki bi se zoperstavil ameriškemu predsedniku, ki ogroža britanske interese. Čakajte – Pravzaprav ljubezen ni zgodovinsko točen?" se je glasil eden od zapisov na omrežju Twitter.

"Mislim, da je Hugh Grant predsednik vlade, ki ga Britanija zdaj potrebuje. Je priljubljen, prepričljiv, zna se postaviti po robu sluzavemu ameriškemu predsedniku ... dobre lase ima ..."

#isitok that watching Love Actually makes me think Hugh Grant is the Prime Minister Britain needs right now... popular, eloquent, willing to stand up to sleezy US President... has great hair... @TheLastLeg