Hekerji novo stran Harryja in Meghan preusmerili na videospot Gold Digger

Princ Harry in Meghan Markle sta bila komaj nekaj dni po tem, ko sta sporočila ime nove organizacije, tarča hekerjev. Ti so njuno spletno stran preusmerili na videospot raperja Kanyeja Westa, Gold Digger.

Dober teden po uradnem sestopu s kraljevih funkcij sta Meghan Markle in princ Harry sporočila, da bosta odslej delovala v imenu lastne organizacije, ki sta jo poimenovala Archewell. Postavila sta že uradno spletno stran, ki pa so jo kmalu napadli hekerji.

Ti so stran http://www.archewellfoundation.com preusmerili na videospot raperja Kanyeja Westa in njegovega hita iz leta 2005, Gold Digger. Gre za pesem, ki govori o ženskah, ki se poročijo zaradi denarja ali statusa, njihova glavna tarča pa so predvsem milijonarji.

Uporabniki družbenih omrežij so hitro opazili, kaj se dogaja, in preusmeritev komentirali z navdušenjem: "Kdorkoli je naredil to, je genij," in: "Beži, Harry, beži."

Do zdaj so preusmeritev že prekinili in stran za zdaj ni dostopna.

Številni so še vedno prepričani, da se je Meghan s Harryjem poročila iz koristoljubja. Foto: Getty Images

Navdih za ime Archewell našla v grščini

Meghan in Harry sta svojo novo organizacijo ustanovila dober teden po tem, ko sta se morala uradno posloviti od znamke Sussex Royal, ki naj bi jima jo kraljica Elizabeta II. prepovedala uporabljati, potem ko sta se odločila izstopiti iz kraljeve družine.

Navdih za ime sta našla v grščini, saj "arche" opisuje dejanja akcije, aktivizma in delovanja. Grški pomen tega je bil tudi glavni navdih pri izbiri imena za njunega 11-mesečnega sina Archieja.

Pod okriljem Archewella bosta nadaljevala podobno delo kot prej pod znamko Sussex Royal: z dobrodelnostjo, prostovoljstvom in opozarjanjem na stiske ljudi. Za začetek se bosta osredotočila na trenutni največji problem sveta: novi koronavirus, kar sta omenila že ob uradnem slovesu od svojih kraljevih dolžnosti pretekli teden.

Preberite tudi: