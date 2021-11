Heidi Klum brez spodnjic, a s sladico #foto

Slavna nemška manekenka, 48-letna Heidi Klum, je kraljica kostumov za noč čarovnic, ob tem pa nekdo, ki obožuje telo tudi brez veliko oblek. Tokrat je za dober odziv na družbenih omrežjih na ogled postavila svoje golo telo.

Dolgonoga lepotica je na Instagramu pozirala na veliki postelji, zgolj v črnem, čipkastem modrčku, namesto spodnjic pa je izbrala pito. Golo mednožje si je pokrila s krožnikom slastne pite in ob tej fotografiji zapisala: "Oh. Kako slastna pita."

Da ne bi spodbudila neprimernih komentarjev, jih je raje izključila, vseeno pa je dobila več kot 180 tisoč všečkov.

Seveda ni prvič, da se je Heidi fotografirala skoraj gola. Na njenem profilu na Instragramu je mogoče najti več tovrstnih fotografij in vse so spodbudile zelo dober odziv.

Če se sprašujete, kako ji uspe telo ohraniti v formi, je njen odgovor, da rada teče. Doma ima odlično tekalno stezo, a najraje teče na prostem.

Kot je povedala za revijo Glamour, najraje teče ob reki Hudson v New Yorku. "To je res čudovita pot. Vsako jutro srečam iste ljudi, ki tečejo in me navdihujejo, da se še naprej ukvarjam s tem športom. Na koncu pa seveda še najboljša kava."

