Heidi Klum o zakonu s Sealom: "Ne morete reči, da se nisem trudila"

Nemška supermanekenka Heidi Klum je trenutno poročena s 17 let mlajšim kitaristom zasedbe Tokio Hotel Tomom Kaulitzem, a je v zadnjem intervjuju za Sunday Times spregovorila tudi o nekdanjem možu, pevcu Sealu.

"Mislim, da sem se s Sealom poročila kakih osemkrat," je razkrila in razložila, da sta s priljubljenim glasbenikom vsako leto po poroki pred družino in prijatelji obnovila zaobljube. "Zdelo se mi je zabavno, nekakšna proslava ljubezni. A tudi to ni delovalo. Trudila sem se, ne morete reči, da se nisem," je dejala in dodala, da je sčasoma izgubila vero v tovrstne obrede: "To resnično ne deluje."

Zvezdnika sta si ljubezen izkazovala precej javno. Foto: Getty Images

Sealu ta "cirkus" ni bil preveč všeč

O obnovitvah zaobljub je pred leti spregovoril tudi Seal, ki je v oddaji Andyja Cohena priznal, da so bili ti obredi Heidijina ideja ter da mu ni bilo všeč, da je o njih vedela tudi javnost. "Vse skupaj se je spremenilo v cirkus, ki mi ni bil preveč všeč, saj sem sam zelo zasebna oseba." Ob tem je dodal, da ne ve, ali so bile obnovitve zaobljub potrebne, a da so bile "kul".

Heidi in Seal sta bila poročena devet let, čeprav je bilo njunega zakona konec po sedmih letih, ločitev pa je bila uradna dve leti po tem. Skupaj imata štiri otroke, 11-letno Lou, 14-letnega Johana, 15-letnega Henryja in 17-letno Leni, ki pa je sicer biološka hčerka nekdanjega šefa Formule 1 Flavia Briatoreja, a ni priznal očetovstva, zato jo je posvojil Seal.

17 let mlajši Tom je njen "prvi pravi partner"

Za zdajšnjega moža pa je 48-letna zvezdnica v intervjuju dejala, da je njen "prvi pravi partner", češ da je končno v enakovrednem razmerju. "Pred tem sem vedno morala sama sprejemati odločitve in načrtovati vse za vse," je razložila in dodala: "Nisem vedela, da je lahko tako. Šele zdaj odkrivam te stvari."

Nato je v smehu dejala, da jo njen mlajši mož ohranja mlado. "Moja štirideseta so bila dobra, petdeseta pa bodo še boljša."

Heidi in Tom sta se poročila februarja 2019. Foto: Getty Images