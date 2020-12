Hčerka aretirane igralke prvič javno spregovorila o škandalu

Pred mesecem in pol je igralka Lori Loughlin začela prestajati dvomesečno zaporno kazen zaradi goljufije, povezane z vpisom hčerk na ugledno kalifornijsko univerzo. Zdaj je ena od hčera prvič javno spregovorila o škandalu, ki je močno pretresel in za vedno zaznamoval njihovo družino.

Lani marca je v javnost prišla novica, da sta igralka Lori Loughlin in njen mož Mossimo Giannulli Williamu Singerju plačala pol milijona dolarjev, da bi hčerki postali študentki Univerze Južne Kalifornije kot nadarjeni veslačici, čeprav pred tem nikoli nista držali vesla v rokah. Poleg Singerja sta podkupovala še zaposlene na omenjeni univerzi.



Za prekrške je sodišče igralki naložilo dva, njenemu možu pa pet mesecev zaporne kazni. Poleg tega sta oba morala plačati denarno kazen - Lori 150 tisoč dolarjev (približno 128 tisoč evrov), Mossimo 250 tisoč dolarjev (približno 213 tisoč evrov) -, naložili pa so jima še družbenokoristno delo.

Olivia Jade Giannulli je bila gostja pogovorne oddaje Red Table Talk, ki jo igralka Jada Pinkett Smith vodi skupaj z mamo Adrienne Banfield Norris in hčerko Willow Smith. Prvič je javno spregovorila o škandalu, povezanim z njenim in sestrinim vpisom na univerzo, ki je njene starše poslal v zapor.

Olivia se je odločila zdaj - njena slavna mama bo kmalu prišla iz zapora, medtem ko bo oče zaporno kazen prestajal še več tednov - prvič javno spregovoriti o škandalu zato, da pove še svojo plat zgodbe. Ne zato, da bi poskušala opravičiti njuno ravnanje ali se komurkoli smiliti, je poudarila.

Olivia Jade je prvič javno spregovorila o družinskem škandalu. Foto: Guliver Image/AP

"Kar se je zgodilo, je bilo narobe. Mislim, da prav vsak član naše družine vidi, da je bilo to zelo sprevrženo, da je šlo za veliko napako. A zelo pomembno se mi zdi, da se iz te napake nekaj naučim. Ne smem se sramovati ali kaznovati in ne bi bilo prav, če ne bi dobila druge priložnosti. Stara sem 21. Zdi se mi, da si zaslužim še eno priložnost, da se odkupim in da dokažem, da sem zdaj kot oseba zrasla," njeno pripovedovanje iz oddaje povzema CNN.

Dodala je, da je vsem članom družine tako ali drugače hudo in da preživljajo težke čase. "Za vse nas je težko. Ne glede na položaj nikomur ni lahko gledati staršev v zaporu, a hkrati se mi zdi, da je treba iti naprej in pustiti stvari za sabo," je spletna vplivnica še povedala v intervjuju. Sama se poskuša za napačno ravnanje odkupiti tako, da kot prostovoljka sodeluje v programih, namenjenih izobraževanju manj premožne mladine.

V pogovoru z Jado, Willow in Adrienne je Olivia še razkrila, da sama ni vedela, kaj se dogaja, ter da ni razumela, da njena oče ima mama kupujeta njeno in sestrino mesto na ugledni univerzi. Sama je mislila, da so takšne in drugačne donacije premožnih družin šolam in univerzam nekaj povsem običajnega.

"Vem, da se to sliši neumno, ampak odraščala sem v nekakšnem mehurčku in dogajanja zunaj njega nisem poznala. In starši številnih drugih otrok v tem mehurčku so prav tako donirali šolam in počeli stvari, ki so jim koristile ... Kar pa ni pošteno in ni prav. A to se je dogajalo. Ko je torej vse to prišlo na plan, najprej nisem razumela, kaj je narobe s tem početjem," je iskreno priznala.

A ko je začela dojemati, kaj se je zgodilo, in doumela, da je bilo početje njenih staršev ne le moralno sporno, temveč tudi zakonsko prepovedano, se ni mogla več vrniti na univerzo. "Nikoli se nisem vrnila. Tako sem bila osramočena … Očitno nikoli sploh ne bi smela biti tam, zato ni imelo smisla, da se vrnem," njeno pripovedovanje navaja portal E! News.

Igralka Lori Loughlin bo kmalu končala prestajanje dvomesečne zaporne kazni. Foto: Reuters