Zvezdnik ujet na poškodovanem letalu, pilot poskuša zasilno pristati #vŽivo

Ameriški mediji poročajo, da je ameriški raper, tekstopisec in producent Post Malone ujet na zasebnem letalu, to kroži v zraku in poskuša zasilno pristati. Zakaj je letalo v težavah, za zdaj še ni jasno. Ameriški tabloid TMZ poroča, da naj bi takoj po vzletu razneslo dve pnevmatiki.