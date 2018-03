Fant iz reklame, ki je prerasla v oglasni sinonim za Planico

Zgodbe, ki jih piše Planica (iz arhiva)

Nikolaj Salaj je s svojo pojavo v simpatični reklami iz leta 2003, nehote postala maskota Planice.

Oglas z dečkom s hokejsko (in ne skakalno) čelado, ki po trepljanju po stegnih, ki se ga spomnimo še iz časov Primoža Peterke, s copati z zajčjimi ušesi in enodelno pižamo z mize odskoči na posteljo, se skotali na tla in tam utoni v spanec, je že 15 let stalnica skakalne evforije, ki spremlja polete na Letalnici bratov Gorišek v Planici.



Oglas, ki so ga naročili pri Zavarovalnici Triglav, je nastal v enem od ljubljanskih studiev, kjer so postavili otroško sobo, Nikolaj Salaj, deček, ki je nastopil v spotu, pa je bil takrat star 8 let.

V reklami po naključju

K snemanju so ga povabili po naključju. "Njegov oče Bojan Salaj je srečal prijatelja režiserja Gregorja Vesela, ta pa je fanta izbral za snemanje," so sporočili z Zavarovalnice Triglav.



Trenutek, ko se deček pred odrivom udari po stegnih, je bil režiserjeva ideja in je bila v scenarij vključena že na začetku snemanja, medtem ko so si prizor, v katerem si glavni protagonist popravlja pižamo, določili naknadno.



"Ker mu je bila pižama nekoliko premajhna, si jo je med snemanjem neprestano popravljal. To je opazil tudi režiser in glavnemu igralcu naročil, naj to ponovi še v kadru. Reklamo so snemali ves dan, glavni akter pa je v zadnjem prizoru zares (za)spal," so povedali na zavarovalnici.

Reklama je z leti postala nepogrešljiva spremljevalka skakalnega praznika pod Poncami:

Članek o znameniti reklami in njenem glavnem akterju iz arhiva obujamo pred planiškim vrhuncem skakalne sezone.

Mešani spomini

Danes 23-letni Nikolaj Salaj, ki se v medijih sicer ne mara izpostavljati, ima na reklamo mešane spomine. Tako kot njeni ustvarjalci se tudi on ni zavedal, da bo reklama z leti pridobila kultni status.



"Z leti je reklama postala ikona Planice, jaz pa na nek način njena maskota. In to povsem nehote," nam je povedal Salaj, ki sicer smučarskih skokov ne spremlja, je pa vesel, da je del zgodbe, ki je postala sestavni del Planice.

'Všeč mi je, kar se je zgodilo z reklamo, in vesel sem, da sem del tega, vendar pa me skakalni šport ne zanima preveč,' priznava Salaj. (Foto: Osebni arhiv Nikolaja Salaja)

Kljub zgodnji igralski izkušnji igralskih ambicij nikoli ni imel. Videli smo ga lahko le v reklami za sir Jošt, potem je zajadral v povsem druge vode. Raje kot da bi gledal skoke, je igral košarko, namesto AGRFT je izbral študij arhitekture, čeprav je kolebal med študijem umetnosti, filozofije in sociologije.

V preteklosti je sodeloval že pri več umetniških projektih. Med drugim se je v filmskem svetu preizkusil tudi na drugi strani kamere in sicer kot del skupine, ki je pod mentorstvom Kolje Saksida ustvarila animirani film z naslovom Welcome home, ta je doživel mednarodni uspeh.