Družina slovenskega košarkarja nazaj v Sloveniji, Dimec ostal na Japonskem #foto

Kot je zapisala svojim sledilcem na Instagramu, je potovanje z Japonske trajalo skoraj 24 ur. "Cel mesec pred tem me je stiskalo, me skrbelo, kako bomo prenesli še eno slovo, še eno ločitev, še eno takšno potovanje in spremembo okolja, ampak v sanjah ne bi moglo biti lepše," je zapisala podjetnica in vplivnica Adrijana Dimec.

Žiga je ostal na Japonskem

In nadaljevala: "Ko smo se spravljali iz stanovanja (na Japonskem), so nas na parkirišču čakali (Žigovi) soigralci, trener, otroka sta dobila vsak svojega pokemona in japonske palčke, toliko ene topline, pozitivne energije. Pogovori v kombiju na poti do letališča, vse je štimalo, nobene tesnobe, samo občutek, da bo vse okej. Počasi se učim, kako čim bolj mirno čez take stvari, in ena izmed teh je razlog, da to z vami delim skoraj mesec dni kasneje."

Dodala je, da je Dimec ostal na Japonskem, saj ga tam čaka še nekaj tekem: "Zdaj pa, dragi naš ati, če smo te že morali pustiti zadaj – prinesi domov še kakšno medaljo, navijamo za vas s tega konca sveta."

S posnetka, ki ga je objavila, je videti, da sta njuna otroka izjemno vesela, da so se končno vrnili v Slovenijo.

Ko so omenili selitev na Japonsko, jo je zvilo v želodcu

Na Japonsko so se preselili oktobra lani, saj je Dimec podpisal pogodbo s tamkajšnjo ekipo Nishinomiya Storks. Adrijana je za Siol.net konec leta povedala, da jo je takoj, ko so njuni agenti omenili Japonsko, "zvilo v želodcu", a je kasneje iz situacije potegnila le najboljše. Otroka sta selitev na Japonsko sprejela lepo, sta pa tam obiskovala mednarodno šolo, kjer so govorili v angleškem jeziku, kar je bilo zanju precejšen, a uspešen izziv.

Žiga in Adrijana Dimec (prej Brečko) sta se poročila leta 2018 na gradu Štanjel, skupaj pa imata dva otroka – petletnega sina Maksa in triletno hčerko Auroro.

