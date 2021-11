Denis Avdić v živo iz karantene: Še vedno sem pozitiven #video

"Halo, halo, a se slišimo?" se je spraševal Denis Avdić, ko je na Instagramu v živo nagovoril sledilce. Kmalu je ugotovil, da ga spremlja ogromno ljudi. "Pismo, 300 vas je, cel dolgčas na dan mrtvih, a ne?" Razkril jim je, da ima covid in da že od četrtka leži v otroški sobi osemletnega sina Tima, sicer pa se dobro počuti.

"Malo me boli glava in to je vse. V resnici se počutim zelo dobro, za razliko od prvič." Prvič je bolezen prebolel pred desetimi meseci in takrat je ni odnesel tako zlahka. "Prve tri dni me je grozno bolela glava." Sledilce je zanimalo, ali se je cepil, a jim radijski voditelj tega ni hotel razkriti.

V karanteni do konca tedna

Sledilcem je povedal, da večino časa gleda serije na Netflixu, in jih prosil za kakšne predloge. Vprašal jih je tudi za mnenje glede puščanja brade in hitro dobil odgovor, da si jo mora pobriti.

V karanteni bo ostal še do konca tedna, potem pa se bo vrnil na delo. Do takrat se bo vsak dan samotestiral. "Še vedno sem pozitiven. Čakam, da bom končno negativen, da lahko grem vsaj dol v kuhinjo ali dnevno sobo," je povedal ter dodal, da mu hrano in pijačo v sobo nosi partnerica Ana.

