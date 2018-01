David Beckham se seli v Miami, Victoria bo ostala v Londonu

Foto: Getty Images

Družina profesionalnega nogometaša je vajena, da je športnik pogosto zdoma, a Davida in Victorio Beckham zdaj vendarle čaka velika sprememba. David se bo preselil v Miami, kjer namerava ustanoviti nov klub, ki bo del profesionalne nogometne lige MLS, Victoria, uspešna modna oblikovalka, pa bo ostala v Londonu skupaj z otroki: 15-letnim Romeom, 12-letnim Cruzom in šestletno Harper. Njun najstarejši, 18-letni sin Brookly trenutno živi v New Yorku, kjer študira fotografijo.

O selitvi je Beckham spregovoril tudi na ponedeljkovi novinarski konferenci v Miamiju. "Rad bi se zahvalil svoji družini," je dejal. "Brooklynu in moji ženi Victorii, ki je doma z mojimi otroki. Z mano so bili v dobrih in v slabih časih in dolgujem jim vse."

Pojasnil je še, da ga bodo čez lužo obiskovali, kadarkoli bodo lahko. Victoria in otroci bodo v Londonu med šolskim letom, počitnice pa bodo preživljali pri njem v Miamiju.