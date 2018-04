Cool Fotr Jani Jugovic hujša pred 53 tisoč sledilci

Jani napredek opaža pri oblekah. Foto: Facebook

Zdi se, da se zadnjih mesecih pred poletjem hujšanja loti veliko ljudi, in poleg tekmovalcev šova The Biigest Loser Slovenija, se je za to odločil še znani vloger Jani Jugovic, ki priznava, da si je med zimo nabral preveč "ozimnice".

"Odvečni kilogrami so me začeli že malo ovirati pri vsakdanjih opravilih in če si težji, so vse stvari težje. Težje se ukvarjaš z otroki, težje tekaš za njimi in težje deluješ čez dan. Zdaj se počutim veliko bolje."

Pri hujšanju mu pomaga osebni trener Miha Pušavec. Foto: Facebook

"Če samo mahaš z utežmi, ni nič"

Jani si je pomoč poiskal pri osebnem trenerju, s katerim trenira trikrat na teden, drži pa se tudi predpisanega jedilnika. "Tega sem se lotil res načrtno, ker mislim, da če samo hodiš v fitnes in samo mahaš z utežmi, ni nič od tega. Se mi zdi, da ni nekega končnega rezultata."

Čeprav je izgubo kilogramov pred leti spremljal s pomočjo tehtnice, pa se na tej zdaj nabira prah, saj napredek spremlja drugače. "Da so šli kilogrami že dol, vidim pri oblekah, pa tudi počutje je veliko boljše."

Poleg tega se ni podvrgel nobeni dieti, a vseeno bolj pazi na to, kaj poje. "Jem vse, spremenil sem le to, da pojem več beljakovin, manj ogljikovih hidratov, jem testenine in riž, ne jem pa sladke hrane. Predvsem pa količinsko ne pojem več toliko, kot sem prej."

Poslušaj svoje telo, in on ti bo povedal kaj potrebuje ⁉️😱 #COOLFOTR je ta pregovor vzel preveč resno🤦‍♂️, zato mora zdej poslušat mene 🤣...🍔🍫=❌ Moram pa priznat, da odlično napreduje in njegov odnos do treninga in prehrane je neverjeten 🔝💪 🎬Spremljaj COOL FOTR objave, saj kmalu prihaja zelo zanimiv vlog z enega izmed treningov 💪🏋🏻‍♂️ 🔥#FITBURN = #FormulaZaUspeh 🔥 Posted by Miha Pušavec on Thursday, March 1, 2018

Vse kar počne, pridno beleži v vlogih. Foto: Vid Ponikvar

Motivacija Facebooka in šova na Planet TV

Cool Fotr, kot številni poznajo Janija, se je odločil, da bo hujšal kar pred očmi svojih 53 tisočih sledilcev na Facebooku, kjer jim redno brez cenzure kaže svoje zasebno življenje. Takšen podvig pa ima dodaten plus: zastavljenega cilja se bo še toliko bolj držal, saj se čuti dolžnega zaradi ljudi, ki mu sledijo. "Tako ne morem kar odnehati, da ne izpadem mehkužen. Pa morda s tem pomagam še nekomu, da vidi, da je mogoče, če se hoče."

Motivirajo pa ga tudi tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija, ki jih občuduje in spoštuje, ker so se odločili tako spremeniti svoje življenje.

Lahko rečem samo, vsa čast tem ljudem. Pri takšni kilaži in da se spravijo hujšat ... samo spoštovanje. Vem, da je težko, vendar si mislim, da je njim morda malo lažje, ker so izolirani, zunaj pa imaš ves čas neke moteče dejavnike. Vsekakor pa jim ni lahko.

