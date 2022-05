Britney Spears sporočila: Izgubila sva otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Z žalostjo sporočava, da sva zgodaj v nosečnosti izgubila najinega čudežnega otroka," sta prek Instagrama sporočila Britney Spears in njen partner Sam Ashgari.

"To so hudi trenutki za vsakega starša," sta zapisala, "morda bi morala z razkritjem nosečnosti še počakati, a sva bila preveč vznemirjena, da bi to novico lahko skrivala."

"Najina ljubezen nama daje moč, še naprej se bova trudila povečati najino prelepo družino," sta še sporočila, se sledilcem zahvalila za podporo in prosila za spoštovanje njune zasebnosti.

Britney Spears ima iz prejšnjega zakona dva sinova, za Ashgarija bi to bil prvi otrok.