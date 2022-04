Britney Spears je noseča

Britney Spears je v daljšem zapisu na Instagramu razkrila, da s partnerjem Samom Ashgarijem pričakuje otroka. Kot je zapisala, je sprva mislila, da se je zredila, nato pa je vendarle naredila test nosečnosti, ki je bil pozitiven.

40-letna zvezdnica je pojasnila, da se zdaj ne bo veliko pojavljala v javnosti, ker noče, da paparaci služijo z njenimi fotografijami.

Razkrila je še, da je v času prejšnjih dveh nosečnosti - z nekdanjim možem Kevinom Federlinom ima dva sinova - trpela za depresijo. "Bilo je grozno, ženske takrat niso govorile o tem," je zapisala, "k sreči tega zdaj ni več treba skrivati."

Pozneje je novico, da pričakujeta otroka, potrdil tudi Ashgari. "Očetovstva sem se že od nekdaj veselil in ga ne jemljem za samoumevnega. To je najpomembnejše delo, ki ga bom kdaj opravil," je na Instagramu zapisal 28-letnik, za katerega bo to prvi otrok. Britneyjina sinova Sean Preston in Jayden James imata 16 in 15 let.

