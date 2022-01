Britney Spears o svoji družini: Gnusijo se mi

Britney Spears je na družbenih omrežjih objavila daljši zapis, v katerem je nanizala vrsto očitkov na račun mlajše sestre Jamie Lynn Spears. Ta je v sredo v televizijskem intervjuju zatrjevala, da se je vedno zavzemala za to, da bi sporno skrbništvo nad Britney ukinili, in da ji je pri tem tudi poskušala pomagati, obenem pa je izjavila, da je bilo vedenje popzvezdnice pogosto "neobvladljivo".

Ta izjava je Britney še posebej zmotila. "Petnajst let je ni bilo v mojo bližino," je zapisala, "zakaj torej sploh govori o tem, razen če poskuša na moj račun prodajati svojo knjigo?" Jamie Lynn, ki se je tudi sama nekaj časa preizkušala kot pevka, je namreč pred kratkim izdala avtobiografijo, v kateri veliko omenja starejšo sestro.

Še eno jabolko spora med sestrama je podelitev glasbenih nagrad Radio Disney Music Awards leta 2017, na kateri je Jamie Lynn nastopila z remiksom ene od skladb Britney Spears, ne da bi ji ta to dovolila.

"Vem, da se to večini ljudi zdi nepomembno, toda veliko svojih pesmi sem napisala sama," je zapisala Britney, "mojo sestro pa so ujčkali. Nikoli se ji ni bilo treba za nič truditi, vedno so ji vse podarili!"

Lynne Spears (levo), mama sprtih sester Britney in Jamie Lynn (desno) Foto: Guliverimage/AP

"Jaz sem bila vedno velikodušna," je nadaljevala Britney Spears, "oni so me izkoriščali, jaz pa sem to tiho prenašala. Moja družina mi je uničila sanje in me obenem poskušala prikazati kot noro. Vedno so me poniževali in mi prizadevali bolečino, zato se mi gnusijo."

