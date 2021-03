Popzvezdnica je končno komentirala dokumentarni film Framing Britney Spears, ki govori o temnejši plati zvezdništva ter njenem boju z mediji in lastnim očetom. Še vedno ostaja dvom, ali so zapisi na družbenih omrežjih res njene besede.

V začetku februarja je premiero doživel novi dokumentarni film Framing Britney Spears o vzponu in padcu ene največjih svetovnih popzvezdnic Britney Spears. Razkritja v njem so razburila številne gledalce, Britneyjine oboževalce, pa tudi zvezdnike, ki so ji po tem javno stopili v bran.

Končno se je oglasila še Britney (ali nekdo v njenem imenu), ki je na Instagramu zapisala, da si še vedno ni ogledala celotnega dokumentarca, da je videle le delčke, a da se je "zaradi načina, na kakršnega so me prikazali, počutila osramočeno". Dodala je, da je po tem jokala dva tedna in da včasih še vedno joče zaradi tega.

"O mojem življenju se je vedno ugibalo, ga opazovalo in o njem sodilo," je začela zapis, v katerem je dodala očitek medijem: "Potrebne je veliko moči, da vesolju zaupaš svojo resnično ranljivost, kajti mediji so me vedno obsojali, žalili, me spravljali v zadrego, kar se dogaja še danes."

Zapis je v svojem slogu pospremila z videom, v katerem pleše, ter z razlago, da ji ples prinaša veselje in da zato pleše vsak dan. "Da ohranjam svoje zdravje, plešem vsak dan, da se počutim kot človek in da sem živa."

Oboževalci prepričani, da je ujetnica svojega očeta

Ob tem še vedno ostaja vprašanje, ali Britney resnično sama komunicira z oboževalci in so njene objave na Instagramu klic na pomoč ali pa jih v njenem imenu piše nekdo drug.

Njeni goreči oboževalci so bili namreč že veliko pred premiero dokumentarca prepričani, da je "ujetnica" svojega očeta Jamieja, ki je že od leta 2008, ko je bila stara 26 let, njen zakoniti skrbnik. Ta odloča tako o njenih financah in karieri kot tudi o njenem zdravstvenem stanju in celo zasebnem življenju.

Kmalu zatem so njeni privrženci ustvarili gibanje #FreeBritney, ki je še vedno aktivno in še posebej glasno vsakič, ko mora zvezdnica na sodišče zaradi bitke z očetom. Že dalj časa se hoče namreč znebiti njegovega nadzora, a sodišče njeni prošnji do zdaj ni ugodilo. Naslednje zaslišanje je načrtovano za konec aprila.

