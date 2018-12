Britanska kraljica v božični poslanici poziva k medsebojnemu spoštovanju

"Čeprav sem bila tekom let priča številnim spremembam, vera, družina in prijateljstvo zame niso bile zgolj stalnica, temveč tudi vir osebnega udobja in zagotovil," je dejala kraljica.

"Čeprav sem bila tekom let priča številnim spremembam, vera, družina in prijateljstvo zame niso bile zgolj stalnica, temveč tudi vir osebnega udobja in zagotovil," je dejala kraljica. Foto: Reuters

Britanska kraljica Elizabeta II. je danes v božični poslanici Britance pozvala k medsebojnemu spoštovanju in vljudnosti. Kot je poudarila, so to vrednote, ki nikoli ne zastarajo, kljub razlikam pa jih lahko upošteva vsakdo.

V nagovoru je še dejala, da je krščansko sporočilo "miru na svetu in naklonjenosti vsem nam" trenutno bolj potrebno kot kadarkoli prej, poroča britanski BBC.

V času, ko državo razdvaja brexit, je 92-letna monarhinja poudarila tudi pomen spoštovanja ljudi, ki imajo drugačna stališča.

"Tudi če obstajajo globoke razlike, je obravnavanje drugih ljudi s spoštovanjem in kot sočloveka vedno dober prvi korak na poti do globljega razumevanja," je dejala.

Po letu, polnem družinskih dogodkov, se veseli prvorojenca princa Harryja

Kraljica je sicer politično nevtralen monarh, zato se izhoda Združenega kraljestva iz Evropske unije ni neposredno dotaknila.

Pošalila se je tudi, da je bila letos, ko so kraljevo družino med drugim zaznamovali tudi številni družinski dogodki, "babica zelo zaposlena". Ob tem je izpostavila poroki vojvode in vojvodine sussekške ter princese Eugenie in Jacka Brooksbanka ter 70. rojstni dan britanskega prestolonaslednika, princa Charlesa.

Dejala je še, da se po "napornem" letu veseli rojstva prvorojenca princa Harryja in njegove soproge Meghan.

Monarhinja je v poslanici, ki so jo v Buckinghamski palači posneli že 12. decembra, poudarila še svoja močna krščanska prepričanja.

