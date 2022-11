Brad Pitt se dobiva s sveže ločeno 29-letnico

Povezovali so ga z vrsto znanih lepotic, zdaj pa so hollywoodskega zvezdnika Brada Pitta na zmenku ujeli z novo spremljevalko.

Pretekli konec tedna je Brad Pitt javnosti predstavil novo žensko v svojem življenju. Ni je sicer pripeljal na rdečo preprogo, je pa z njo prišel na koncert Bona, frontmana skupine U2, v Los Angelesu.

Ameriški tabloidi so hitro ugotovili, da je Pittova nova spremljevalka oblikovalka nakita Ines de Ramon. 58-letni Brad in 29-letna Ines sta si sodeč po fotografijah zelo blizu, igralec jo je občasno objemal okoli ramen in stiskal k sebi, medtem ko sta se pogovarjala s prijatelji, manekenko Cindy Crawford in njenim možem Randejem Gerberjem ter igralcem Seanom Pennom.

Foto: Profimedia

Brad Pitt vse od leta 2016, ko se je začela njegova še vedno nedokončana ločitev od Angeline Jolie, javnosti ni uradno predstavil nobene nove spremljevalke. Ines de Ramon je bila medtem do nedavnega poročena z igralcem Paulom Wesleyjem, s katerim sta septembra letos sporočila, da se po treh letih zakona ločujeta.

