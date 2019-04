Bosta Harry in Meghan povila rdečelaso Diano?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glede na napovedi stavnic se bo princu Harryju in Meghan Markle v naslednjih dneh pridružila rdečelasa deklica Diana, ki se bo rodila doma.

Na Otoku se tik pred težko pričakovanim rojstvom prvorojenca ali prvorojenke princa Harryja in njegove soproge Meghan Markle vrstijo ugibanja in stave v zvezi z novorojenčkom.

Ker princ in njegova soproga o svojem naraščaju doslej nista izdala prav veliko, razen tega, da naj bi se rodil konec aprila ali v začetku maja, ugibanjem ni konca.

Prvič smo o stavah na ime njunega prvorojenca pisali že marca, ko se je že govorilo o Diani, pa tudi o Arthurju:

Foto: Getty Images

Britanci so dokaj prepričani, da se bo rodila deklica. Na to možnost jih je stavilo že toliko, da so stavniške hiše sredi aprila prenehale sprejemati stave o tem, saj domnevajo, da je nekdo izdal skrivnost o otrokovem spolu.

Glede imen kraljevega dojenčka največ Britancev, kar 60 odstotkov tistih, ki sodelujejo v stavah, pričakuje Diano, kakor je bilo ime Harryjevi pokojni materi. Pogosto pa stavijo tudi na imena Grace, Alice, Isabella, Victoria, Alexandrina in Elizabeth. Če se bo rodil deček, na stavnicah najvišje kotira Arthur, sledijo Charles, James, Edward in Alexander.

Sicer pa so stavnice do zdaj pravilno napovedale imena vseh treh otrok Harryjevega brata, princa Williama - Georgea, Charlotte in Louisa.

Veliko jih meni, da bo Harryjem prvorojenec rdečelas

Zelo veliko ljudi tudi stavi na to, da bo otrok rdečelas, tako kot princ Harry. Glede na stavnice bo novi član britanske kraljeve družine, ki bo sedmi v vrsti za prestol, prišel na svet prihodnji teden in da se bo rodil doma.

Britanci za stave o kraljevem dojenčku v povprečju namenijo po štiri funte (4,65 evra), po pričakovanjih pa bo novi član britanskega dvora stavniški industriji prinesel okoli pet milijonov funtov (5,78 milijona evrov).

Preverite tudi: