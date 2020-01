Borut Pahor o svojem sinu: Naj gre po svojih stopinjah #video

Po tem, ko je Elizabeth Hurley svoje sledilce na Instagramu presenetila s fotografijo svojega sina, ki se identificira kot ženska in je zato na las podoben svoji slavni mami, smo izbrskali še nekaj otrok slavnih staršev, ki so na las podobni svoji mami ali očetu.

Takšno neverjetno podobnost si deli še kar nekaj zvezdniških staršev in njihovih otrok. Na domačih tleh denimo predsednik Borut Pahor in njegov sin Luka Pečar Pahor, ki je od očeta podedoval tudi talent za šport in zanimanje za politiko.

"Naj gre po svojih stopinjah in tam bo imel vso mojo podporo. Samo po svojih stopinjah in za svojimi sanjami," je za svojega sina povedal gospod Pahor.

Šarm se iz generacije v generacijo prenaša v družini Cavazza. Sebastianova sinova se za razliko od očeta skrbno izogibata soju medijskih luči: Luko Pascala zanimata turizem in podjetništvo, Mark Jacob pa ustvarja hip hop glasbo pod imenom Vazz.

Kloni Reese, Meryl in Cindy

Veliko podobnost je opaziti tudi pri Reese Whiterspoon in njeni 20-letni hčerki Avi, s katero sta si tako podobni, da jima pravijo kar sestri. "Verjemite mi, tudi midve opaziva to podobnost, ampak ne na način, kakor ljudje o tem govorijo, saj sva si zelo različni," je ob tem povedala 43-letna zvezdnica.

Svojih družinskih korenin ne morejo zatajiti niti hčerke Meryl Streep, Mamie, Grace in Louisa, ki so na las podobne svoji materi. Od nje niso podedovale le dolgih svetlih las, ozkega nosu in značilnih priprtih oči, ampak tudi igralski talent. Večkrat so zaigrale celo skupaj s svojo mamo.

Pred dvema letoma pa so se obiskovalci jesenskih tednov mode spraševali, ali se je na modne brvi vrnila supermanekenka Cindy Crawford. No, ob boljšem pogledu so ugotovili, da po brvi ne hodi ona, pač pa njena 18-letna hči Kaia. Čeprav nima mamine prepoznavne lepotne pike, je tako rekoč njen klon. "Vem, da imava veliko enakih kretenj in da sva si malo podobni, ampak bi rekla, da imava različen smisel za humor in take reči," pravi Kaia.

Tudi sin Paula McCartneyja, 43-letni James, posluša podobne komentarje o podobnosti s svojim legendarnim očetom. Tako kot Paul ima tudi on smisel za glasbo - večkrat je sodeloval pri albumih svojega očeta, sam pa je do zdaj izdal dva. A svetovne slave in prepoznavnosti, ki jo je oče dosegel s skupino The Beatles, verjetno ne bo mogel nikoli preseči.

