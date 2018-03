Ko praznuje ljubljanski As, pride tudi predsednik #foto

Legendarna ljubljanska gostilna je dopolnila 30 let, na velikem praznovanju, ki so ga priredili ob tem jubileju, pa se je zbrala nepregledna množica - med njimi vrsta politikov, gospodarstvenikov in drugih znanih obrazov.

Prvi mož Asa Svetozar Raspopović - Pope v svoji najbolj značilni pozi Foto: Mediaspeed

Ko praznuje Svetozar Raspopović - Pope, človek, ki je postavil enega najpomembnejših gostinskih lokalov v Sloveniji, je jasno, da bo slavje veliko. Tako se je slavilo tudi na zadnji februarski večer tega leta, ko je znamenita gostilna v Knafljevem prehodu praznovala 30 let.

Foto: Mediaspeed Foto: Mediaspeed Foto: Mediaspeed

Prvi As je bil na Krasu

Pripovedka o Asu se je pravzaprav začela v Dutovljah na Krasu, tamkajšnji As je bil uspešnica tako pri Italijanih kot pri Ljubljančanih, potem pa se je Pope pred tremi desetletji odločil za velik korak - selitev v Ljubljano.

Foto: Mediaspeed "Ljubljanski gostje, pa tudi sin in hčerka, ki sta študirala v Ljubljani, so me prepričali, da posel prestavim tja," nam je visokorasli gostinec, nekdanji carinik, razlagal pred slabimi osmimi leti, ko smo ga obiskali, da bi izvedeli, kdo pravzaprav sploh je legendarni "Pope iz Asa".

As in As Aperitivo - nepogrešljivi točki ljubljanskega nočnega življenja

Takrat nam je pripovedoval tudi o svojem načrtu, da bo ob gostilni, kjer je bil prej vrt, naredil nov prostor z bolj sproščenim odnosom do hrane in pijače. Danes je to As Aperitivo, ena najbolj vročih nočnih točk v Ljubljani, s katero je Pope še enkrat dokazal, da ima nepremagljiv občutek za gostinstvo.

Kakorkoli že, rojstnodnevno slavje Asa je bil eden tistih dogodkov, na katerem se ne sprašuješ, kdo je prišel, ampak bolj, koga ni bilo. Bili so namreč praktično vsi, od nekdanjih do zdajšnjih politikov - predsednik republike Borut Pahor je prišel s sinom Luko -, od predsednikov uprav do nekdanjih punkerjev, od kulturnikov in estradnikov do velikih gostinskih in vinarskih osebnosti.

Koga smo ujeli na 30-letnici Asa:

1 / 20 Predsednik republike Borut Pahor je prišel s sinom Luko. 2 / 20 Raspopovićev sin Sebastjan, ki z očetom vodi gostilno As. 3 / 20 Neisha 4 / 20 Katarina Kresal in Miro Senica 5 / 20 Publicist, filmski kritik in TV-voditelj Marcel Štefančič 6 / 20 Legendarni zamejski vinar Joško Gravner 7 / 20 Joško Sirk, sloviti gostinec "michelinke" La Subida v italijanskih Brdih, in Raspopović sta stara prijatelja. 8 / 20 Kraška vinarska legenda Branko Čotar 9 / 20 Briški vinar Aleš Kristančič - Movia je prišel z ženo Vesno. 10 / 20 Vinska poznavalka Mira Šemić in kipar Mirsad Begić 11 / 20 Odvetnik Peter Čeferin je bil slavnostni govornik večera. 12 / 20 Borut Ličen iz vinoteke Movia 13 / 20 Mestno občino je zastopal ljubljanski podžupan in urbanist Janez Koželj. 14 / 20 Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čižmić z Raspopovićem 15 / 20 Greg Yurkovich iz Pop's Place je pokazal svoje mojstrstvo peke pic 16 / 20 Jure Tomič iz brežiške Ošterije Debeluh 17 / 20 Husko Hajdarpašić, še en znani ljubljanski gostinec, je prišel pozdravit kolega. 18 / 20 Simona Dimic 19 / 20 Tanja Ribič in Branko Đurić - Đuro 20 / 20 Hermina Kovačič in Danica Lovenjak

As je vendarle gostilna, kjer se sklepajo posli in zavezništva, kjer so gostili in še vedno gostijo znana domača in tuja imena ter pred katero se ob koncih tedna neredko vije dolga vrsta čakajočih na vstop. Nedvomno je največji razlog za to silna energija Svetozarja Raspopovića. Čeprav nam je pred leti dejal, da komaj čaka, da izpreže, odide nazaj na Kras in se tam ukvarja s svojim vinogradom, in čeprav je vajeti zdaj že dodobra prevzel njegov sin Sebastijan, je vedno bolj jasno, da bo "Pope iz Asa" vedno prav tam, v Asu.

Preberite še: