Borut Pahor neznancu kar na ulici podelil nasvet glede prostate

"Na Šubičevi ulici v Ljubljani k meni pristopi neznani starejši moški in me negotovo vpraša, ali sme prositi za nasvet. 'A veste gospod Pahor, ker ste bili operirani na prostati, me nekaj zanima'," je prigodo na svojem Instagramu opisal Borut Pahor in dodal, da se mu sploh ni zgodilo prvič, da se je pri zastavljenem vprašanju ponudil za odgovor.

Neznani starejši gospod je na Pahorja naslovil vprašanje in ga prosil za njegovo mnenje: "Skratka, vi ste takrat rekli, da ne bi smeli odlašati z operacijo, ne?" Na kar mu je Pahor pritrdil in z neznancem spregovoril še o drugih stvareh.

Pahor mislil, da gre za skrito kamero, a je vseeno pošteno odgovoril

"Ko me sprašujejo zelo intimna vprašanja, pomislim, da gre najbrž za skrito kamero, a vseeno pošteno odgovorim. Na koncu se iskreno zahvali in zdi se mi, kot bi mu padel kamen od srca. Ko se poslavljava, mu rečem, da bi mu to zdravnik vse bolje in natančneje razložil, on pa odvrne: 'Veste, njega ne poznam, ne bi se ga upal takih osebnih reči spraševati!'" je o zanimivem srečanju še zapisal Pahor.

Ob hudomušni objavi in zapisu je Pahor pripel tudi nazorno fotografijo, ki prikazuje dele moških intimnih predelov z opisi, pod katero so se odzvali številni komentatorji in sledilci nekdanjega predsednika. Večina komentatorjev je zabavno prigodo Pahorja pohvalila, nekateri pa so se na zapis odzvali bolj cinično.

"Borut res piše in doživlja svoj svet, kot gen z najstnica," je zapisal eden. "Gospod predsednik. Vi ste car. Ljudski. Upam, da boste naslednjič zopet kandidirali. Že imate moj/naš glas," je zapisala druga komentatorka. A kot je znano, Pahor kot nekdanji predsednik republike, ki je bil na položaju že dva petletna mandata od leta 2012 do leta 2022, za položaj predsednika ne more več kandidirati.

Pahor se je pohvalil, da je izstopil iz cone udobja: Ej, to je dosežek

Pahor je nedavno zapisal in se pohvalil, da je včeraj zjutraj izstopil iz cone udobja in se namesto z avtomobilom v službo odpravil s kolesom. "Ej, to je dosežek. Zmrzovalo je. Jaz sem Primorec. Zebe me že, če pade temperatura pod 20 stopinj Celzija," je zapisal in zaključil, da si je po jutranji vožnji po mrzli Ljubljani v topli pisarni privoščil vročo kavo ter bil ponosen nase.

V prvem letu po koncu mandata se je sicer Pahor lotil več različnih dejavnosti. Na dobrodelni dražbi je prodal svojo katrco, začel snemati podkaste, postal predstojnik novoustanovljene katedre za slovenski nacionalni program na Novi univerzi v Novi Gorici, izdal knjižni prvenec, postal del mreže govornikov London speaker bureau in ustanovil zavod Prijatelji Zahodnega Balkana.

Zavodu, ki ga je ustanovil, se Pahor intenzivno posveča, saj namreč z njim nadaljuje dediščino, ki jo je kot predsednik vlade in republike vodil kot enega svojih pomembnih poslanstev. Zavod ima prostore v sedanji pisarni nekdanjega predsednika republike na Trgu republike v Ljubljani, Pahor pa je konec lanskega leta v pogovoru za Reporter pojasnil, da morajo za začetek njegovega delovanja zbrati dovolj donacij.

