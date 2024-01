Borut Pahor sporočil žalostno vest

"Poslovil se je Jožko Martelanc, čudovit človek plemenitega značaja, velika dobričina. Bil je drugi soprog moje mame, zanjo je prelepo skrbel skoraj 40 let," je v čustvenem zapisu na Instagramu sporočil Borut Pahor.

Kot je dodal, sta se njegova mama in Martelanc sprva srečevala na pokopališču, ko sta rože nosila na grob vsak svojega preminulega partnerja, njuna groba pa sta zelo blizu. Kot je zapisal, sta njegova mama Iva Pahor Martelanc in Jožko rože kasneje nosila drug drugemu.

"Potem sta se poročila in jaz sem bil mamina poročna priča. Jožko je prevzel vso skrb za mamo in v njegovem naročju je bila srečna do zadnjega dne. Zdaj je prišel njegov čas. Dragi Jožko, pošiljam ti srčne pozdrave hvaležnosti in občudovanja v nebesa, saj kam bi sicer šle duše dobrih ljudi," je zapis sklednil nekdanji predsednik Pahor.

Iva Pahor Martelanc, mama Boruta Pahorja, je po daljši bolezni umrla leta 2020 v 83. letu starosti. Pahorjev pravi oče, Franc Pahor, je bil učitelj in je umrl, ko je bil Borut star štiri leta.

Še pred dnevi je Pahor na Instagramu delil fotografijo njegove mame Ive in očeta Franca, na njun poročni dan leta 1962 v Sežani.

