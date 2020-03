"Bond" svojim otrokom ne bo zapustil ničesar: "Dedovanje je neokusno"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski igralec Daniel Craig, ki bi ga morali kot Jamesa Bonda ponovno gledati v začetku aprila, a je bila premiera filma Ni čas za smrt zaradi novega koronavirusa prestavljena na november, je razkril zanimiv pogled na svojo zapuščino.

"Moja filozofija je, da se je znebiš ali jo doniraš, preden greš," je dejal o svojem premoženju 108 milijonov funtov (približno 117 milijonov evrov) ter dodal, da naslednji generaciji "ne namerava zapustiti velikih vsot".

Craig in njegova žena, prav tako priznana britanska igralka Rachel Weisz, imata skupaj enega otroka, iz prejšnjega zakona s Fiono Loudon ima 52-letni zvezdnik še eno hčerko, britanska igralka pa iz zakona z Darrenom Aronofskyjem sina.

Daniel in Rachel sta poročena devet let. Foto: Getty Images

Če bo vse po sreči, bomo Craiga kot Bonda spet gledali novembra

Letošnji Bondov film Ni čas za smrt bo že Craigov peti. Do zdaj smo ga gledali že v Casino Royale leta 2006, Kvantumu sočutja leta 2008, Skyfallu leta 2012 in v Spectru pred petimi leti. Govori se, da naj bi bil Ni čas za smrt njegov zadnji, a tega ni potrdil še nihče iz produkcije filmov o Jamesu Bondu.

Odločitev, da najnovejši film z aprila prestavijo na november, je bila sprva povezana z dobičkonosnostjo, saj bi bili kinematografi aprila zaradi strahu pred novim koronavirusom prazni, zato bi bil film popoln polom. A če ga ne bi prestavili sami že v začetku marca, bi ga bili prisiljeni prestaviti kasneje, saj je Svetovna zdravstvena organizacija v tem času razglasila pandemijo in je vsakršno druženje prepovedano, vsi dogodki pa odpovedani ali prestavljeni.

Producenti in studii zdaj upajo, da se bo stanje do jeseni umirilo, in merijo na obdobje okoli ameriškega zahvalnega dneva, ki v filmski industriji velja za enega najbolj dobičkonosnih.

