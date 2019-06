Nov film, konec ugibanj: to bodo trije avtomobili za Jamesa Bonda

Pri Aston Martinu so potrdili: Daniel Craig bo kot tajni agent James Bond v novem filmu o tajnem agentu 007 vozil aston martina DB5, aston martina V8 in povsem novega aston martina valhalla.

Po več mesecih ugibanj, kakšne avtomobile bodo uporabili v 25. nadaljevanju filma o tajnem agentu Jamesu Bondu, so pri Aston Martinu vendarle objavili uradno avtomobilsko zasedbo filma. To bodo njihovi DB5, V8 in novi valhalla.

NEWS: Aston Martin DB5, Aston Martin V8 and Aston Martin Valhalla will star in Bond 25, the latest instalment in the @007 franchise. pic.twitter.com/V6WA7P5kUD — Aston Martin (@astonmartin) June 20, 2019

Novinec je superšportnik s hibridnim pogonom

Med potrjeno trojico je novinec prav model valhalla. To bo Aston Martinov tretji superšportni avtomobil s hibridnim pogonom, ki so ga kot koncept predstavili spomladi na avtomobilskem salonu v Ženevi. Avtomobil so razvili v sodelovanju z Adrianom Neweyem in Red Bull Technologies. Uradnih podatkov o valhallu ni veliko, predvidoma pa bo to prej cestam kot dirkališčem namenjen avtomobil in prav po tem se bo tudi najbolj razlikoval od superšportnika valkyire.

Aston Martin bo izdelal 500 primerkov valhalla, ki bo imel sistemsko moč hibridnega pogona okrog tisoč 'konjev'. Osnova pogona bo bencinski motor V6.