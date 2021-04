Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Današnji dan je poseben za princa Williama in njegovo ženo Kate Middleton, saj praznujeta 10. obletnico poroke.

Pred natanko desetimi leti so bile oči svetovne javnosti uprte v britansko kraljevo družino, saj so vsi nestrpno pričakovali poroko princa Williama in njegove izbranke Kate Middleton.

Poročila sta se 29. aprila 2011 v Westminstrski opatiji. Kate je s tistim dnem postala vojvodinja Cambriška, William pa je poleg naziva princ prejel še naziv vojvoda Cambriški. Javnost si je njuno poroko najbolj zapomnila po čudoviti obleki, ki jo je za Kate oblikovala britanska oblikovalka Sarah Burton iz britanske modne hiše Alexander McQueen, in po poljubu za množico pod balkonom Buckinghamske palače, ki še danes velja za enega najbolj veličastnih.

Palača je ob njuni deseti, "kositrni" obletnici izdala novi fotografiji para, na katerih sta videti zaljubljena kot na dan poroke.

Uradni portret bodočega kralja in kraljice ob njuni 10. obletnici poroke Foto: Reuters

V zakonu sta dobila že tri otroke

Njuna pravljica se je nadaljevala z rojstvom treh otrok. Prvi, princ George (sedem let), se je rodil dobri dve leti po poroki, njegova sestrica Charlotte (pet let) pa dve leti kasneje. Tretji, princ Louis, je na svet prijokal aprila 2018 in svoj tretji rojstni dan praznoval ravno pretekli teden.

Njuni otroci so tretji, četrti in peti v vrsti za britanski prestol, takoj za dedkom, princem Charlesom, in očetom Williamom.

Njuna poroka 29. aprila 2011 je bila ena najbolj gledanih v zgodovini. Foto: Reuters

Zasnubil jo je s prstanom svoje mame

Začetek ljubezenske zgodbe bodočega britanskega kralja in njegove kraljice pa sega precej dlje v preteklost. Spoznala sta se že leta 2001 kot študenta na univerzi St. Andrews, prva iskrica pa je preskočila leto kasneje, ko se je William zagledal v Kate med dobrodelno modno revijo, na kateri je nastopila kot model v prosojni čipkasti obleki.

Par sta postala leta 2003, a tega tedaj nista potrdila. Štiri leta kasneje sta se celo razšla, a se po nekaj letih spet našla. Zaročila sta se oktobra 2010, med desetdnevnim obiskom Kenije, kjer je William v romantičnem vzdušju pokleknil in Kate zasnubil z zaročnim prstanom svoje mame, princese Diane.

Tudi na uradnih portretih, izdanih ob 10. obletnici poroke, je slavni zaročni prstan s safirjem v ospredju, Kate pa je oblekla ujemajočo se svetlomodro obleko s cvetličnim potiskom.

Kate je k prstanu princese Diane oblekla ujemajočo se obleko s cvetličnim vzorcem. Foto: Reuters

Preverite tudi: