Vojvodinja Kate bo izdala knjigo "obrazov pandemije"

Kate Middleton, vojvodinja Cambriška in žena britanskega princa Williama, je predstavila svoj novi projekt: knjigo fotoportretov, ki so nastali med zaprtji javnega življenja v zadnjem letu.

Knjiga bo izšla 7. maja, natančno leto po tem, ko se je Kate v sodelovanju z londonsko Narodno portretno galerijo lotila tega projekta. Takrat je Britance pozvala, naj pošljejo portrete, ki so nastali v času prvega zaprtja države zaradi koronavirusa. Skupno so jih prejeli več kot 31 tisoč, izmed teh pa je žirija s Kate na čelu izbrala sto portretov, ki so jih uvrstili v knjigo.

Poglejte:

"S to knjigo sem želela moč fotografije izkoristiti za to, da nastane trajen spomin na izkušnjo, ki nam je vsem skupna - ujeti zgodbe posameznikov in ovekovečiti pomembne dogodke družin in skupnosti v času pandemije," je vojvodinja Cambriška zapisala v uvodu v knjigo.

Vse prihodke, ustvarjene s prodajo knjige, bodo namenili Narodni portretni galeriji in britanski dobrodelni organizaciji Mind, posvečeni skrbi za duševno zdravje.

Oglejte si še: