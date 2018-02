Bo znana igralka družica na poroki Meghan Markle?

Ko so ameriški mediji 35-letno Priyanko Chopro vprašali, ali govorice držijo ali ne, je ostala precej skrivnostna in odgovorila le: "Če me boste videli tam, boste vedeli."

Princ Harry in Meghan Markle bosta kmalu skočila v zakonski stan. Foto: Getty Images Se je pa zvezdnica toliko bolj razgovorila o tem, zakaj je njena prijateljica Meghan Markle idealna za princa Harryja in britansko kraljevo družino.

Prepričana je, da nobena druga ne bi bila bolj primerna za to vlogo, da je bila Meghan rojena za to. "Je ikona, po kateri se lahko dekleta in ženske zgledujejo. Je prizemljena, prisrčna, prijazna, ves čas razmišlja, kako bi lahko izboljšala ta svet. In takšna je bila že davno pred vsem tem," je za portal Just Jared povedala Priyanka.

Dodala je še, da njena prijateljica predstavlja za britansko kraljevo družino velik doprinos in da bo med drugim pripomogla k feminizmu in spoštovanju različnosti.