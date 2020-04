Bila je na robu propada, zdaj pa je sporočila: Že leto dni sem trezna

Heather Locklear, ki je prvo pomembnejšo vlogo dobila v legendarni Dinastiji, najbolj znana pa je bila kot Amanda Woodward v seriji Melrose Place, je na Instagramu objavila daljši citat pesnice Maye Angelou in ob njem sporočila, da je že eno leto povsem trezna.

Tako se je na Instagramu oglasila pred mesecem dni, ko se je zahvalila vsem, ki med pandemijo koronavirusa delajo in nudijo pomoč:

Danes 58-letna igralka je imela v preteklosti ogromno težav z zlorabo tablet in alkohola, s katerimi je "zdravila" tesnobo in depresijo. V preteklih letih so jo večkrat aretirali, med drugim zaradi nasilja in vožnje pod vplivom opojnih snovi, zaradi groženj s samomorom pa so jo poslali tudi na prisilno psihiatrično zdravljenje.

Heather Locklear leta 2018, ko so jo aretirali zaradi napada na policista. Foto: Getty Images

A zdaj je, kot kaže, obrnila nov list. "Odlično ji gre in odlično je videti," je za revijo People povedal vir iz igralkinih prijateljskih krogov, "ukvarja se z vrtnarjenjem, veliko se sprehaja in kuha. Je močna, trezne glave in pozorna do ljudi okoli sebe."

