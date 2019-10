Priljubljena pevka razkrila: Borim se z zahrbtno boleznijo

"Hej, trpim zaradi kroničnih bolečin, nevrološke bolezni in Ehlers-Danlosovega sindroma. To sem hotela povedati vsem, ki trpijo zaradi bolečin, pa naj si bo fizičnih ali duševnih. Rada vas imam, držite se. Življenje zna biti za****no težko," je svojim oboževalcem sporočila 43-letna priljubljena avstralska glasbenica Sia.

Hey, I'm suffering with chronic pain, a neurological disease, ehlers danlos and I just wanted to say to those of you suffering from pain, whether physical or emotional, I love you, keep going. Life is fucking hard. Pain is demoralizing, and you're not alone.