Ashton Kutcher na sodišču zaradi umora dekleta #video

Ashton Kutcher se je 21. februarja 2001 odpravljal na zmenek z Ashley Ellerin, do katerega pa nikoli ni prišlo. Serijski morilec Michael Gargiulo je namreč takrat 22-letno Ashley umoril na njenem domu, ko naj bi se ravno pripravljala na zmenek z igralcem. Umrla je zaradi vbodnih ran, ki naj bi jih bilo kar 47.

Na večer, ko je bila Ashley umorjena, bi morala na zmenek z Ashtonom. Foto: Getty Images

Igralec mislil, da je na preprogi videl polito rdeče vino

Ashton, ki je bil takrat zvezdnik šova Oh, ta sedemdeseta, se je na Ashleyjinem domu prikazal okrog 22.30, pozvonil in potrkal, a nihče ni odprl. Poskušal je še odpreti vrata, ki so bila zaklenjena, nato pa je pokukal skozi okno.

"Mislil sem, da sem na preprogi videl polito rdeče vino, a se mi to ni zdelo čudno, saj je imela dan prej zabavo. Ni se mi zdelo tako pomembno," je Ashton v sredo povedal na sodišču. Predvideval je, da je pač pozabila na zmenek in odšla ven s prijatelji, v resnici pa je bila takrat že mrtva.

Igralec je na sodišču pojasnil, kaj je videl, ko je prišel do njenega doma. Foto: Getty Images

"Predvidevamo, da je ravno stopila izpod prhe, ko se je pripravljala na zmenek, ko jo je morilec napadel od zadaj," pravijo losangeleški policisti, ki so še dodali, da je igralec na preprogi pravzaprav videl njeno kri.

Na sodišču je Ashton še razkril, da je za njen umor izvedel šele naslednji dan. Panično je poklical policijo in jim povedal, da so njegovi prstni odtisi na njenih vhodnih vratih. "Bil sem v paniki in jih prosil, da povem, kaj se je zgodilo."

Michael Gargiulo je zaradi umorov dobil vzdevek "Hollywoodski Razparač". Foto: Getty Images

Hollywoodski Razparač ubil najmanj tri ženske

Michael Gargiulo, ki so mu policisti nadeli vzdevek "Hollywoodski Razparač", je po njihovih predvidevanjih vključno z Ashtonovo prijateljico Ashley ubil vsaj tri ženske.

Prvo žrtev, 18-letno sosedo Tricio Pacaccio je zabodel leta 1993 - tudi njo je tako kot Ashley osem let kasneje zabodel 47-krat. Leta 2001 je sledil umor Ashley, štiri leta kasneje pa je ubil še Mario Bruno, ki je bila prav tako njegova soseda. Aprila 2008 je poskušal ubiti še eno svojo sosedo, Michelle Murphy, a se ji je uspelo rešiti. Policija ga je z vsemi umori dokončno povezala prav zahvaljujoč njej.

Gargiulo, ki je v zaporu vse od leta 2008, zanika vse obtožbe in pravi, da to, da je bil njegov DNK prisoten na prizoriščih umorov, še ne pomeni, da je kogarkoli ubil. Sojenje proti njemu se je začelo junija 2017, a se je prestavilo na letošnji maj. Poleg Ashtona bo proti njemu skupno pričalo še več kot 100 očividcev.

Gargiulove žrtve Foto: Getty Images

