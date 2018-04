Ashton Kutcher se je odpovedal igralski karieri. To je njegova nova služba. #video

Ashtona Kutcherja verjetno poznate kot hollywoodskega igralca, znanega predvsem po vlogi iz nadaljevanke Oh, ta sedemdeseta in priljubljenih filmih, kot sta Gola zabava in Učinek metulja. Vendar pa je v zadnjih nekaj letih igralsko kariero postavil na stran in svoj čas posvetil reševanju več kot šest tisoč zlorabljenih otrok, in sicer s soustvarjanjem neprofitnega projekta Thorn: Digitalni zaščitniki otrok.

Foto: Getty Images

Ob ustanovitvi mednarodne organizacije za človekove pravice - fundacije DNA, ki jo je leta 2009 ustanovil s svojo nekdanjo ženo Demi Moore - se je Kutcher želel spopasti s problematiko spolnega izkoriščanja otrok in otroške pornografije. Čeprav se je par leta 2012 ločil in se je organizacija preimenovala v Thorn, sta tako Moore kot Kutcher ostala v upravnem odboru.

Thorn danes sodeluje s številnimi partnerji, med drugim tudi Googlom in Facebookom, njihovo delo pa vključuje uporabo tehnologije, s katero policiji pomagajo pri prepoznavanju spolnih izkoriščevalcev otrok.

Toda kot je Kutcher novembra lani razkril na konferenci o programski opremi Dreamforce v San Franciscu, njegovo podjetje ne varuje samo otrok.

Soustanovitelja fundacije DNA, ki se danes imenuje Thor, Ashton Kutcher in Demi Moore. Foto: Reuters

Identificirali že šest tisoč spolno zlorabljenih otrok

"Ne gre za neko višjo silo dobrega ali zla. Gre zate. Ti si bodisi sila dobrega ali sila zla," je med drugim povedal tudi za spletni medij INC in nadaljeval, da se na dan prenese na milijone fotografij spolno zlorabljenih otrok.

"Identificirali smo šest tisoč otrok, ki so zlorabljeni. Identificirali smo 12 tisoč odraslih, ki so prav tako zlorabljeni, in identificirali smo šest tisoč nadlegovalcev," je opisal dosedanje ugotovitve.

Tako visoke številke govorijo same zase, Kutcher pa je nadaljeval, da se mora vsak pri sebi vprašati: "Kako dober sem?" K razmišljanju in sodelovanju pa je pozval tudi širšo javnost: "Jaz sem artikuliral svoj namen. Vprašanje je, ali si ga tudi ti?"

Kutcherjev govor o zlorabah februarja 2017:

Celotni govor si lahko pogledate na tej povezavi.

Kutcherjeva strast do projekta je postala opazna, ko je odboru senata za zunanje zadeve februarja 2017 prebral izjemno čustven govor. Med drugim je opisal svoje sodelovanje z FBI, kjer je videl stvari, ki so za vedno spremenile njegov pogled na svet.

"V sklopu mojega dela proti trgovini z ljudmi sem spoznal žrtve iz Rusije, žrtve iz Indije, žrtve, ki so jih pripeljali iz Mehike, žrtve iz New Yorka in vseh koncev naše države," je med drugim povedal v videu.

"Videl sem video otroka, starega približno toliko, kot je star moj otrok. Otroka je posiljeval Američan, ki je bil spolni turist v Kambodži. Zlorabljena deklica pa je bila zaradi pogojev svojega okolja prepričana, da gre za neko vrsto igre," je še delil s poslušalci.

Foto: Reuters

"Zlorabljali so jo tri leta in tri leta so jo gledali, pa storilca niso mogli najti. Potem so za pomoč kot zadnjo obrambno linijo prosili nas. Igralec in njegova ustanova sta bili potencialna zadnja možnost za to deklico."

Z različnimi tehnologijami se je čas iskanja storiteljev kaznivh dejanj skrajšal s treh let na tri tedne, Kutcherjevi tehnologi pa aplikacije in programe še razvijo, da bi lahko ujeli še več zločincev. Sodelujejo z več organizacijami, ki se borijo proti nasilju in zlorabam tako otrok kot tudi odraslih.

"To je zdaj moja vsakodnevna služba in pri njej bom vztrajal," je zaključil Kutcher.

Če vam otrok pove, da je bil zlorabljen, ali če sumite, da je vaš otrok doživel zlorabo, nemudoma obiščite zdravnika. Sum povejte tudi na policijski postaji, pristojnem CSD in za otroka poiščite psihološko pomoč.