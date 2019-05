Znana voditeljica žrtev spolnega nadlegovanja: Očim me je otipaval #video

Na gostovanju v pogovorni oddaji Late Show with David Letterman je priljubljena ameriška voditeljica Ellen DeGeneres osupnila s priznanjem, da jo je v najstniških letih spolno nadlegoval njen očim. "Pod pretvezo iskanja zatrdlin v prsih, da bi se izognila raku na dojkah, me je otipaval," je razkrila in dodala, da ji mama, ko ji je povedala za dogodek, ni verjela. Z njim je ostala poročena še nadaljnjih 18 let.

Dolga leta je 61-letna Ellen DeGeneres o incidentu, ki se je zgodil v njenem domu, ko je imela 16 let, molčala. O tem je povedala le mami in nekaj najožjim prijateljem, zdaj pa se je odločila javno spregovoriti, da bi pomagala pri ozaveščanju o spolnem nadlegovanju in spodbudila vse žrtve, ki iz strahu ali sramu molčijo, da tudi same spregovorijo ter zase poiščejo pravico in potrebno pomoč.

"Takrat sem bila prešibka, da bi se postavila zase – imela sem 15 oziroma 16 let," je začela pripoved in nadaljevala: "Moja mama je tik po poroki s tem moškim zbolela za rakom na dojkah in zato so ji prsi odstranili. Sicer sta imela zelo seksualno razmerje, kar je bilo zame precej neprijetno. In ko je bila nekega dne zdoma, je prišel do mene in mi rekel, da mi mora pretipati dojke in preveriti, ali imam v njih kakšne zatrdline, tako kot jih je imela mama. In da noče mame vznemirjati s tem. Takrat še nisem vedela veliko o teh rečeh in mu pustila, da me je pregledal. A ko je čez nekaj dni hotel to ponoviti, sem ga zavrnila. Pa je vztrajal in vedno znova poskušal. Nekega dne sem se zaprla v sobo in poskušal je na silo vstopiti. Takrat sem pobegnila skozi okno, saj sem vedela, da bi od mene v tistem trenutku hotel še kaj več."

In o tem takrat nisem povedala mami, saj sem jo hotela obvarovati pred resnico. Nisem hotela uničiti njene sreče.

Kljub vsemu je čez nekaj let mami povedala za incident, vendar je doživela hladno prho. Mama ji namreč ni verjela, je med televizijskim intervjujem povedala Lettermanu. To jo je močno razžalostilo in ujezilo. Še več, njena mama je s tem moškim ostala poročena kar 18 let in se šele po skoraj dveh desetletjih nato ločila, ko je uvidela, da je o tem dolga leta lagal. "Zgodbo o tem je namreč večkrat spremenil, čeprav je ves čas trdil, da sem jaz tista, ki laže."

Oddajo Ellen DeGeneres Show lahko spremljate tudi na Planetu, in sicer od ponedeljka do petka ob 14.05.

Priljubljena voditeljica, znana po svojem edinstvenem humorju, s katerim je osvojila srca gledalcev po vsem svetu, je poudarila, da žrtve spolnih nadlegovanj in zlorab nikoli ne smejo misliti, da so šibke in da morajo ostati tiho. Da niso vredne zaupanja in pomoči. "Pomembno je, da o tem javno govorimo, zato sem o tem spregovorila tudi sama. Tam zunaj je namreč vse več mladih deklet in močno me ujezi, ko ljudje ne verjamejo njihovim zgodbam. Kajti teh stvari si nihče kar tako ne izmisli. Sicer nimam nič proti moškim, a veliko je takšnih, ki jih brez posledic odnesejo z grdobijami."