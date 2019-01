Kako prepoznati spolno zlorabo pri otroku #video

Triindvajsetletni Prekmurec, ki je med novoletnimi prazniki zlorabil svojo 13-letno nečakinjo, ni posiljeval prvič. Deklico je zlorabil že pred petimi leti, ko je bil star komaj 8 let. Moški ostaja v priporu, so poročali oddaji Danes na Planetu.

Spolna zloraba otroka je nekaj najbolj okrutnega, kar se lahko zgodi, je zločin. Kako pa jo prepoznati, kadar si žrtev ne upa ali jo je sram spregovoriti? Ali pa je še premajhna, da bi zločin sploh prepoznala? Odgovor so risbe, risanje.

Igrače, ki čepijo na policah Hiše zavetja Palčica, skrivajo tragične zgodbe otrok. Od 40, kolikor jih sprejmejo v enem letu, jih je kar pet žrtev suma spolnih zlorab.

"Šestletna deklica je kolega pričakala v postelji zgoraj naga z razširjenimi nogami," razkriva Manuela Ham, vodja Kriznega centra za otroke Palčica. Izrazito seksualizirano vedenje je le ena od posledic spolne zlorabe.

Ker kar 62 odstotkov žrtev o zlorabi molči, se lahko tragična izkušnja izrazi tudi skozi spremembe vedenja, nočne more ali močenje postelje. "Ker je povezana travmatska izkušnja z nekimi občutki krivde, sramu in nemoči, da to izraža prek medija, in sicer prek risbe, potem prek igrač, prek glasbe," pojasnjuje Tina Kralj, specializantka psihoanalitične psihoterapije.

Večina spolnih zlorab se zgodi v družinskem krogu

Ker se v kar 85 odstotkih primerov spolne zlorabe dogajajo znotraj družinskega kroga, je dobro, da otroku pomaga nekdo, ki ni čustveno vpleten, recimo prijatelj, učitelj ali psiholog.

"Če se otrok zaupa, je pomembno, da ga zaščitimo. Prvo, da ga fizično odstranimo, da mu je ponujen spet ta občutek varnosti, ki je bil izgubljen, da se z njim pogovori in da otrok sam izrazi, kaj potrebuje in na kakšen način," opozarja Kraljeva.

Najtežje je pri otroku izbrisati občutek krivde, ki mu ga vsili napadalec. "Pri spolnih zlorabah pogosto slišimo: Ti si ta, ki zapeljuješ, ti si ta, ki si tako zelo lepa, ti si ta, ki si izbran, ker te imam tako zelo rad," še ponazori Hamova.

Je model prisile v kazenskem zakoniku zastarel?

Ne samo otroci, v EU je posiljena ena od 20 žensk, starejših od 15 let. To je okoli devet milijonov žensk. Nevladne organizacije so prepričane, da je model prisile v kazenskem zakoniku zastarel in ga je treba čim prej posodobiti.

Na ministrico za pravosodje Andrejo Katič so tako naslovile poziv k spremembi definicije kaznivega dejanja posilstva. Ta naj bo skladna z mednarodnimi standardi človekovih pravic in naj temelji na odsotnosti privolitve. Preprosto povedano: če neka oseba v spolni odnos jasno ne privoli, potem gre za posilstvo.

Pod poziv so se poleg Amnesty International Slovenije podpisali še Društvo Ključ, Društvo SOS telefon, Mirovni inštitut in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij.

Ministrica Katičeva se je strinjala, da bo treba k spremembi zakonodaje pristopiti v najkrajšem možnem času. Sestanek o ureditvi kaznivega dejanja posilstva naj bi se zgodil še ta teden, so še poročali v oddaji.