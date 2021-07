Angelina Jolie hoče izstopiti iz posla, ki ga ima z Bradom Pittom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brad Pitt in Angelina Jolie sta leta 2012 za okoli 40 milijonov evrov kupila posestvo Miraval, provansalski dvorec s pripadajočimi vinogradi, in istega leta v sodelovanju z znamenito francosko vinarsko družino Perrin začela pridelovati vino, rosé Miraval, ki se je izkazal za takojšnjo uspešnico.

Foto: Reuters

Ko je leta 2016 odjeknila novica, da se zakonca ločujeta, so se začela takoj porajati vprašanja, kaj bo z njunim skupnim premoženjem. Vse do danes sta še vedno oba lastnika posestva, tudi na steklenicah vina sta navedeni imeni obeh, ta teden pa je Joliejeva na sodišče vložila zahtevo za dovoljenje, da svoj delež posestva in vinskega posla odproda, poroča spletni tabloid TMZ.

Na posestvu v Provansi sta se leta 2014 tudi poročila. Foto: Reuters

Joliejeva je za svoj delež menda že našla kupca, mediji pa so v preteklosti že poročali, da ni bila nikoli aktivno vpletena v samo pridelavo vina. Pitt naj bi bil po drugi strani veliko bolj zainteresiran za vinarstvo, večkrat se je mudil v kleti in bil na posestvu prisoten med trgatvijo.

