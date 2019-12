Ali britanska kraljica osramočenemu princu ni dovolila na božično mašo? #foto

Člani britanske kraljeve družine so se tako danes v skladu s tradicijo zbrali na božični maši v Sandringhamu. Novinarji, ki so v živo spremljali dogodek, so opazili, da je na božičnem bogoslužju manjkal soprog britanske kraljice Elizabete II., 98-letni princ Filip, ki je bil v torek odpuščen iz bolnišnice. Medijem se je tokrat v velikem loku izognil tudi princ Andrew, ki se je znašel pod plazom obtožb o posilstvu in spolnih odnosih z mladoletnicami.