Jih je princesa Ana slišala, ker ni pozdravila Trumpa? #video

Potem ko so kamere ujele, kako so se Boris Johnson, Justin Trudeau in Emmanuel Macron na vrhu Nata na sprejemu v Buckinghamski palači posmehovali ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, je zdaj zaokrožil še en posnetek.

Zvezda tokratnega viralnega videa je princesa Ana, ki jo je njena mama, kraljica Elizabeta II., očitno okarala, ker je zamudila in ni prišla pozdravit Trumpa in njegove soproge Melanie Trump.

Ana je ob tem zgolj skomignila, zaradi česar je postala zadnja zvezda družbenih omrežij:

Kot poroča CNN, naj bi kraljica hčerki pred tem nekaj dejala, na kar ji je Ana odgovorila: "Saj sem samo jaz, in tile tukaj," s čimer naj bi mislila na osebje palače.

Uporabniki družbenih omrežij menijo, da je kraljica oštela svojo hčerko, ker ni primerno pozdravila ameriškega predsedniškega para, a le kraljica in princ Charles s soprogo Camillo naj bi bili del izreka uradne dobrodošlice.

Uradno naj bi zakoncema Trump dobrodošlico izrekli kraljica, njen sin Charles in njegova soproga Camilla. Foto: Getty Images

Nagajiva Ana tudi del "opravljanja" Trumpa

Sicer pa je bila Ana ta večer vpletena tudi v pogovor z Trudeaujem, Macronom in Johnsonom, ravno, ko so opravljali Trumpa. Vse skupaj se je nanašalo na nepričakovano novinarsko konferenco, ki sta jo pred tem imela ameriški predsednik in Macron po svojem srečanju.

Trudeau se je dan po vrhu Nata na sprejemu v Buckinghamski palači oglasil in dejal, da ni zaskrbljen zaradi svojih komentarjev, Trump pa je kasneje tvitnil, da je Trudeau "dvoličen", a dodal, da je pravzaprav "prijazen".

