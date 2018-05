8 zvezdnikov, katerih partnerji so tragično umrli #foto

Ste vedeli, da so ti igralci izgubili svoje partnerje? Foto: Getty Images

Čeprav je za zvezdnike najbolj značilna ločitev, ki jo ponavadi pospremi klišejski razlog za razhod - nepremostljive razlike -, je kar nekaj takšnih, katerih ljubeče razmerje je končala smrt.

Meryl Streep

Ker je že 40 let poročena z umetnikom Donom Gummerjem, marsikdo ne ve, da je bila Meryl pred tem tri leta v zvezi z igralcem Johnom Cazalom, ki je leta 1978 umrl za rakom. John je morda najbolj poznan po vlogi v filmu Boter, kjer je igral Freda Corleoneja, drugega sina mafijskega šefa Vita Corleoneja. Meryl je bila zelo prizadeta ob njegovi smrti in je še pred nekaj leti dejala: "Tega ne preboliš in jaz tega niti nočem preboleti. Bolečina je vedno prisotna nekje v kotičkih tvojih misli in vpliva na vse, kar se zgodi kasneje."

Meryl ni nikoli prebolela izgube partnerja Johna. Foto: IMDb

Keanu Reeves

Potem ko je leta 1999 njegova partnerica Jennifer Syme rodila mrtvorojenega otroka, se je zdravila za depresijo, dve leti zatem pa je doživela prometno nesrečo in umrla tudi sama. Keanu se je v tistem času ravno pripravljal na snemanje Matrice, a je potreboval mir in čas za žalovanje. Zanj ni znano, da bi po tem spet našel srečo v ljubezni.

Keanu je bil vrsto let depresiven in nesrečen zaradi tragedije, ki se mu je zgodila. Foto: Getty Images

Lea Michele

Mlada igralka je leta 2012 začela hoditi s soigralcem iz serije Glee Coryjem Monteithom, ki je leto kasneje umrl zaradi smrtonosne kombinacije heroina in alkohola. Lea je šele lani javno oznanila, da se videva s predsednikom znamke AYR Zandyjem Reichom, aprila letos pa je razkrila, da sta zaročena.

Lea je po smrti Coryja lani našla novo ljubezen. Foto: Getty Images

Pierce Brosnan

Irski igralec je leta 1991 postal vdovec, potem ko je zaradi raka izgubil ženo Cassandro, s katero sta bila poročena 17 let. Pierce je bil obupan zaradi smrti žene. Čez tri leta je spoznal novinarko Keely Smith, s katero sta sprva hodila sedem let, nato pa sta se leta 2001 poročila in sta skupaj še danes. Igralec je nekoč dejal, da je hvaležen, da je dobil drugo priložnost za ljubezen, a izguba prve žene bo zanj vedno nekaj najbolj žalostnega v njegovem življenju.

Pierce je že 17 let srečen z ženo Keely Smith. Foto: Getty Images

Liam Neeson

Liam je bil od leta 1994 poročen z znano igralko Natasho Richardson, ki je 15 let kasneje, leta 2009, umrla med smučanjem zaradi hudega udarca v glavo. Zvezdnik je dolgo žaloval, potem pa spet začel hoditi na zmenke.

Liam in Natasha sta bila lep par. Foto: Getty Images

Miranda Kerr

Avstralska manekenka je pred leti izgubila svojega fanta, ljubezen iz mladosti, Christopherja Middlebrooka, ki je umrl v prometni nesreči. "Kar naenkrat se mi je sesul svet," je zapisala v svoji knjigi Treasure Yourself. Že takrat si je obljubila, da bo svojega prvega otroka "nekako poimenovala po Christopherju", in res ga je. Sinu, ki ga ima z igralcem Orlandom Bloomom, je ime Flynn Christopher Blanchard Copeland Bloom. Trenutno je zaročena s soustanoviteljem Snapchata Evanom Spieglom.

Miranda je svojega sina poimenovala po pokojnem fantu. Foto: Getty Images

Stanley Tucci

Priznani igralec je ovdovel leta 2009, ko je njegova žena Kathryn umrla zaradi raka na dojkah. Dve leti po njeni smrti je spet začel hoditi na zmenke in spoznal svojo bodočo ženo Felicity Blunt, sestro igralke Emily Blunt. Predstavila ju je prav Emily, s katero sta skupaj igrala v filmu Hudičevka v Pradi. Poročila sta se leta 2012. Stanley je leta 2015 priznal, da se še vedno čuti krivega, ker je tako hitro po smrti prve žene začel hoditi na zmenke. "Na začetku je bilo zelo težko iti na počitnice s Felicity. Počutil sem se krivega. Grozno. Vedno se počutiš krivega."

Foto: Getty Images

William Shatner

Zvezdnik sage Zvezdne steze je leta 1999 izgubil svojo tretjo ženo Nerine Kidd Shatner, ki je utonila v njunem domačem bazenu. William je bil tisti, ki je našel njeno truplo na dnu bazena. Obdukcija je kasneje razkrila, da je imela Nerine v krvi veliko alkohola in pomirjeval, njeno utopitev pa so označili za nesrečo. Igralca je njena smrt močno pretresla; dejal je namreč, da mu je Nerine pomenila vse in da je bila njegova sorodna duša. Dve leti kasneje se je poročil z Elizabeth Anderson Martin, s katero sta skupaj še danes.

William je že 17 let srečno poročen. Foto: Getty Images

