48-letna slovenska igralka s postavo, ki bi ji jo zavidale pol mlajše #foto

Hello 48! Hvaležna in vesela za vsako leto življenja. Kajti leta niso staranje, pač pa čas v katerem doživimo toliko čudovitih stvari. ☀️ Če ne bi bilo vseh teh let, ne bi spoznali vseh čudovitih prijateljev, ki jih imamo, ne bi imeli otroka ali več njih, ne bi se tolikokrat nasmejali, ne bi naredili kakšnih bedarij, ki jih nikoli ne bomo pozabili, ne bi doživeli toplega objema staršev ali vročega poljuba čednega fanta…brez poteka let, ne bi bilo vseh teh spominov in doživetij, vseh teh čudovitih ljudi, ki so v naših življenjih. ❤️ Vsak od nas ima kaj drugega. Toda vsak ima nekaj, kar mu prinese nasmeh na obraz. In da to doživimo- so potrebna leta 🙂 Hvaležna sem za svoje zdravje, dobrovoljnost, humor (tudi na svoj račun 😁 ), ustvarjalnost, igrivost, optimizem, hvaležna…o tako zelo hvaležna za svojo moč, ki jo najdem tudi ob najbolj temnih trenutkih, hvaležna sem za mnogo stvari…ja, tudi za dihanje, roke in noge in usta in… vse, kar se nam večini zdi tako samoumevno. Predvsem pa sem hvaležna, da ljubim in sem ljubljena. Moja ljuba najboljša hči na svetu, moja draga starša, moji ljubeči in razumevajoči prijatelji, moji čudoviti sodelavci… Hvala vam draga leta, pretekla in prihajajoča, za vse izkušnje, preizkušnje, doživljaje, ljudi in dogodke. In danes vas je zame točno 48. Ni malo, veliko pa tudi ne ☺️ . Veselim se tega leta, kot tudi vseh naslednjih. Enako želim vsem Vam, z ljubeznijo, Tina 🥰☀️😽

