V oddaji Projekt Diva bodo udeleženke popolnoma preobrazili #video

Voditeljica in stilistka v oddaji Projekt Diva Lucija Gubenšek pravi, da se v vsaki ženski skriva diva. V oddaji bodo tako strokovnjaki preobrazili udeleženke, "da bodo zasijale kot še nikoli prej". Modni in stilski oblikovalci so poskrbeli, da so bile izbranke videti tako, kot so si vedno želele.

"Lucija Gubenšek bo udeleženkam pomagala izboljšati osebni slog in poskrbela, da bodo zasijale kot še nikoli prej," je povedala voditeljica oddaje Dan na Planet TV.

Video: Planet TV

V vsaki oddaji bodo predstavili zgodbo in skrito željo izbranke, ki ji bo štiričlanska kreativna ekipa pomagala "zasijati". Strokovnjaki jo bodo preobrazli z ličenjem, novo pričesko, garderobo, na koncu pa jo čaka še fotografiranje.

Dvanajst izbrank, ki so si zaželele bolj ženstveno podobo, ima različne poklice, od gasilke do vojaške medicinske sestre. "To so ženske, ki na prvo mesto vedno postavljajo druge, v oddaji pa je vsa pozornost na njih. Med oddajo skušamo iz njih izvleči divo," je povedala Grubenškova.

Po koncu preobrazbe so nekatere udeleženke celo potočile solze, manjkalo pa ni niti navdušenja, je povedala Grubenškova in dodala: "Njihova družina in prijatelji so včasih tako presenečeni, da sploh ne morejo verjeti."

Prva oddaja Projekt Diva bo na sporedu v nedeljo ob 18.15 na Planet TV.