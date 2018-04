Če zlahka presodite, da gre za instant trend, ki ga čez dve sezoni ne bo več na modni sceni, ga brez slabe vesti kupite v "hitri trgovini". Foto: Getty Images

Saj poznate trgovine s hitrimi modnimi trendi, kot so Zara, H&M, Mango in Topshop. Tam lahko za zelo ugodno ceno najdete kose z zadnjih modnih revij in v hipu ste med najbolj modernimi. Vendar največkrat za kratek čas.

V omenjenih trgovinah kose menjavajo kot po tekočem traku; skoraj nekaj dni po tem, ko je svetovno priznani oblikovalec ali znamka na brvi predstavila modne zamisli, ki jih je kovala in pilila več mesecev, se na prodajnih policah že znajdejo cenejše kopije.

S tem je moda cenovno dostopnejša vsem in vsi so lahko oblečeni po zadnjih modnih smernicah, a še vedno je dobro vedeti, katerim kosov se je v teh trgovinah bolje izogniti, pa tudi, katerim ni treba reči ne.

Za kos, ki ga hočete nositi več sezon in let, zavijte v trgovino, v kateri je kakovost najpomembnejša.

Kaj kupiti:

Nevtralne barve. Kosi nevtralnih barv se s pranjem ne izpirajo in so zato uporabni dalj časa. Barviti kosi so lahko ob nakupu videti precej bolje kot pozneje, po več pranjih. Raje ne tvegajte in kupujte "varnejše" kose.

Kos iz umetnega semiša. Na videz je skoraj enak pravemu semišu, a ga je lažje čistiti in vzdrževati. Poleg tega je cenejši in še prijazen do živali.

Kar se da oprati v pralnem stroju. V trgovinah s hitro modo ne kupujte kosov, ki zahtevajo pomoč čistilnice. Morda sploh ne bodo kos tamkajšnjim kemikalijam. V čistilnici naj vzdržujejo le kose, ki so kakovostni, dobro narejeni in vam bodo služili leta.

Kos z odličnimi ocenami strank. Če se le da, na spletni strani trgovine preverite, kaj o kosu, ki ste si ga ogledali, menijo stranke, ki so ga že kupile. Če ga večinoma hvalijo in si ga res želite, je smiselno, da ga kupite.

Preverite ocene strank, ki so kos že kupile. Te so najboljši kažipot, ali nekaj kupiti ali ne.

Klasičnih kosov, kot so plašč, srajca in suknjič, v trgovinah s hitro modo raje sploh ne glejte. Tam so lahko videti vrhunsko, a po tem, ko jih boste nekajkrat obleki in oprali, vas lahko razočarajo.

Česa ne kupiti:

Preveč očitna kopija luksuzne znamke. Predvsem zato, ker je kopijo precej lahko opaziti, večinoma pa je tudi precej slabša različica originala. Če si res želite originalen kos, a se vam zdi nakup novega predrag, ga poiščite v trgovini iz druge roke, kjer ponujajo luksuzne znamke.

Klasičen kos, ki ga nameravate nositi ves čas. In si tudi želite, da bi vam služil leta in leta. Klasičen model kavbojk, bela srajca, bombažna majica ... V osnovne, klasične kose, ki bodo dlje del vaše garderobe, se splača investirati.

Karkoli z manjkajočim gumbom ali pokvarjeno zadrgo. Če kos v trgovini s hitro modo ni popoln oziroma bi morali pred nošenjem celo kaj zašiti, ga ne kupite.

Kosi za posebne priložnosti. Nizke cene seveda vabijo k nakupu, a na obleke za posebne priložnosti je treba gledati enako kot na klasične kose: gre za dolgoročen nakup, ki pomeni investicijo.

