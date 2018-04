Prej in potem: preobrazba v princesko maturantskega plesa #foto #video

Foto: Planet TV

Projekt Diva je oddaja, v kateri vsakdanje Slovenke doživijo popolno preobrazbo. Tisto zabavno - od glave do pet. Hkrati je to tudi priložnost, da z nami delijo svoje zgodbe, projekte, izkušnje in predvsem sanje. Tokrat je imela Lucija Gubenšek skupaj s kreativno ekipo, ki jo sestavljajo umetnik ličenja Empera, oblikovalka pričeske Aska Kajtazovič in modni fotograf Miran Juršič, prav posebno vizijo. Nini so želeli izpolniti srčno željo in jo preobraziti v pravljično maturantko.

Nina Vasilič je dijakinja 4. letnika, ki v Ljubljani živi z mamo in dvema sestrama. Ena je starejša, druga mlajša. Oče je umrl, ko je bila v 8. razredu. Nini družina pomeni vse na svetu.

Udeležila se bo dveh maturantskih plesov. Pred dvema leta je med zdravljenjem svoje kožne bolezni, atopijskega dermatitisa, na Debelem rtiču spoznala Benjamina. Fant, ki je na invalidskem vozičku, je hitro postal njen prijatelj in zanj pravi, da je eden izmed najboljših ljudi, ki jih pozna. Z Benjaminom se bo udeležila njegovega maturantskega plesa v Kamniku, za svojega pa plesalca nima.

Zaradi socialne stiske si namreč plesnega tečaja ni mogla privoščiti. To je tudi eden izmed razlogov, da se je prijavila na Projekt Diva. Zaželela si je, da bi bila ta izkušnja resnično sanjska, magična in točno takšna, o kakršni sanjarijo vsa mlada dekleta.

Ekipa oddaje ji je z veseljem ugodila ter to srčno dekle, ki se rado oblači v preprosta oblačila, obožuje džins in usnjene jakne, popeljala na nepozabno stilsko avanturo. Aska je poskrbela za čudovito pričesko in Nini naredila pravljično dolge kodre. Empera, ki je bil pri ličenju omejen zaradi Ninine kožne bolezni in alergij, je ustvaril subtilen, pa vendar sijoč in svež mejkap.

Lucija je tokrat na pomoč poklicala priznano modno oblikovalko Majo Štamol, ki slovi po večernih toaletah in je za posebne priložnosti številnim slovenskim zvezdnicam izdelala dih jemajoče kreacije. Maja je za po meri izdelano sanjsko maturantsko obleko porabila 12 metrov blaga in jo oplemenitila z ročno izdelano čipko iz zlate niti. 18-letnico je presenetila tudi s povabilom na teden mode, kjer si bo lahko ogledala modne revije iz prve vrste.

Ninino preobrazbo si lahko na hitro pogledate v spodnjem videu.

