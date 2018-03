Modni kosi, ki bi jih morale imeti vse ženske nižje rasti

Širše hlače na rob, ki se razširijo na zvonec, bodo dodale več centimetrov. Če bodo hkrati še skrile čevlje, bo učinek še boljši. Foto: Getty Images

Če se po dodatne centimetre k svoji višini zatekate k neudobnim čevljem s peto, vam bodo modni triki, kako lahko to dosežete tudi v balerinkah in supergah, zelo prav prišli.

Ozke hlače na zvonec. A prvi kriterij naj bo udobje. Popolne hlače ali kavbojke, v katerih se počutite odlično, so videti odlično in vas tudi optično povišajo, so zadetek v polno. Zvončaste hlačnice, ki skoraj popolnoma zakrijejo čevlje (naj se vidi le podplat), bodo vaše noge res podaljšale. Če so vam v trgovini predolge, jih odnesite k šivilji, ki naj jih ukroji po vaših merah.

Plašč, ki ni predolg in prekratek. Naj sega nekaj centimetrov pod boki in naj se nikakor ne približa kolenom. Vmesna dolžina bo popolna tudi v kombinaciji z balerinkami, pri čemer ne boste izpadli premajhni.

To je najdaljši plašč, ki naj ga imajo nižja dekleta. Ta se lepo poda tako k supergam kot čevljem z visoko peto. Foto: Getty Images

Obleka srednje dolžine. Majhna dekleta si najbolj želijo nositi dolgo krilo ali obleko. A tudi krilo srednje dolžine lahko odlično pristoji in celo doda nekaj centimetrov. Naj sega do sredine meč, gležnjem se ne sme približati preveč. In spet: če je v trgovini predolga, jo nesite k šivilji.

Krilo srednje dolžine se bo odlično podalo tudi supergam. Foto: Getty Images

Bluza z V-izrezom. Narobe obrnjen trikotnik bo optično podaljšal krajši trup, če pa boste izbrali še lahkoten material, bo učinek odličen. Izberite vzorec, ki se ga ne boste naveličali in ga boste lahko nosili skozi vse leto.

Srajca z V-izrezom je odlična izbira, prav tako celodelne oprave, kot je denimo pajac na fotografiji. Foto: Getty Images

Čevlji s platformo, v katerih lahko hodite. Trenutno so v trendu superge z debelejšim podplatom, ki govorijo nižjim dekletom v prid. Spomladi in poleti pa se v ospredje prebijejo še čevlji s polno peto v stilu espadril, ki so lahko zelo udobni. Za še dodatno samozavest pri hoji si omislite takšne s paščkom, ki zaobjame gleženj in še dodatno utrdi korak.

Še več višine si včasih zaželijo tudi ženske, ki niso tako nižje rasti. Takšnim bodo prav prišli triki, kako s pravo modno izbiro navidezno podaljšati noge.

