"V prepolnem vsakdanu potrebujemo tudi čas zase, čas za počas'," pravi Martina Vrhovnik, učiteljica notranje in zunanje lepote ter lastnica studia T Spot. "Trenutke, ko se odpelješ na najljubše lokacije blizu in daleč, v naravi, na vasi ali v mestu, najraje sama, naslednjič pa morda v izbrani družbi. Ko lahko samo si."

V vsaki ženski je skrita diva. Fordova Fiesta pa je modna diva, ki tega ne more prikriti, naj se še tako trudi. Pisana je na – ali pod – kožo ženskam, ki vedo, kaj hočejo. Ena takšnih je tudi Martina Vrhovnik, ki v svojem studiu T Spot ženske poučuje senzualnega plesa in prebujanja notranje lepote. Razpeta je med Ljubljano in Mursko Soboto, kjer prav tako vodi delavnice, zato marsikateri "sestanek" izpelje kar na poti iz svoje nove Ford Fieste, seveda varno prek sistema SYNC 3, ki poskrbi za povezavo telefona z ozvočenjem v vozilu.

Foto: osebni arhiv Martine Vrhovnik

Tudi sicer ima čez dan številne opravke, saj vodi svoj studio, liči in o tem poučuje dame vseh starosti za vse vrste priložnosti, načrtuje gibe in glasbo za popoldanske in večerne delavnice senzualnega plesa in še marsikaj. Tako polni dnevi poslovne ženske kar švigajo mimo in ker je Martini v življenju, pa tudi sicer na popotovanjih, pomembna pot, ne cilj, se rada ustavi in si privošči čas in radosti zase.

Foto: osebni arhiv Martine Vrhovnik

Ker je hedonistka, ki uživa v dobri hrani in pijači, v lepih trenutkih in potovanjih. Marsikateri izlet ali pot pri Martini nastaneta najprej z izbiro gostilne, restavracije, jedi ali pijače oziroma ambienta v tistem okolišu, šele nato si začrta ideje za preostali čas. Vleče jo na sprehode ob obali, v naravi, na soncu, pa tudi v gozd. Kdaj pa kdaj v Fiesto naloži kolo in se odpelje na priljubljene, a netipične kolesarske lokacije. Rada se namreč umakne od množic, se zapelje nekam, kjer na dolgih sprehodih občuduje razglede, okolico, cvetje in zvoke narave. Tedaj, pravi, se ti čuti spet odprejo, kar jo poživlja in pomirja obenem, predvsem pa napolni. Občasno si že doma pripravi košaro z dobrotami, ki si jih nato na improviziranem pikniku nekje ob poti ali na izbrani točki privošči ob izjemnih razgledih.

Foto: osebni arhiv Martine Vrhovnik Že takoj, ko odrine od doma, pravi Martina, se začne užitkarjenje – najprej v vožnji s Fiesto. To, da se zapelje v Italijo, Brda, Prekmurje, na Dolenjsko, ji predstavlja svobodo in brezskrbnost. Ob toplih dneh si odpre panoramsko streho, nastavi glasbo, ki jo z vrhunskim zvočnim sistemom B&O PLAY objame, kot bi bila na koncertu v živo, in uživa. Fiesta je namreč znana po izjemni in hkrati zabavni vozni izkušnji, ki jo s 15 asistenčnimi tehnologijami, s čimer velja za najpametnejšo v svojem razredu malih vozil, naredi še bolj preprosto in varno. K zadnjemu prida tudi pet zvezdic, torej najvišja mogoča ocena za varnost, ki jo podeljuje neodvisna organizacija za preskusna trčenja Euro NCAP. Vgrajeni sistemi v vozilu namreč pomagajo preprečiti trčenje ali zmanjšujejo njegove posledice tako za potnike kot za pešce. Med drugim je Fiesta lahko opremljena s sistemom za preprečevanje trčenja z zaznavanjem pešcev, ki deluje tudi v temi.

Foto: osebni arhiv Martine Vrhovnik Martini so zelo pomembne tudi estetika, eleganca in stil, vsekakor pa je modno odlično ozaveščena. Veliko da na kakovostne materiale in izdelavo ter princip manj je več. Prav zato se dobro zaveda pomena izražanja individualnosti z vsem, kar nas obdaja. Vsak je drugačen, vsak ima nekaj, zaradi česar je samosvoj, to pa še dodatno poudarjamo z videzom, stilom življenja, užitki in rečmi, ki si jih privoščimo. Med zadnje spada tudi avto, ki ga izbereš, in možnosti personalizacije, ki ti ga ta ponuja. Pri Fiesti je teh možnosti zares veliko, od modela, ki je lahko športen ali mesten, barve vozila, izbora barve strehe in elementov v kabini, notranje opreme pa do zadnjega šiva. Z različnimi kombinacijami lahko sestavimo kar 20 tisoč različnih Fiest! Tako si lahko tudi svoje vozilo, v katerem preživimo veliko časa, prilagodimo svojemu karakterju in načinu življenja, da ga ta kar najbolje podpira in nam je vsaka vožnja v užitek.

Foto: osebni arhiv Martine Vrhovnik

"Rada poskrbim za svoje brbončice, zato obožujem kavo na poti, dober čokoladni rogljiček in doma pripravljen napitek, ki ga varno odložim na enega od številnih odlagalnih mest v moji Fiesti," pravi Martina. "Ker mi je na poti in v življenju pomembno, kako potujem, se rada ustavim pri prijaznih ljudeh in na izbranih razglednih točkah. Ko voziš, ponavadi marsikaj spregledaš, s temi postanki pa ujameš vsaj del okolice, mimo katere greš, in opaziš marsikaj, kar bi sicer spregledal. Vzamem si čas, brez hitenja. Tako je najlepše potovati. Ravno zato pogosto svoj enodnevni izlet podaljšam še za kak dan, če bo naslednji dan lepo vreme, če mi je okoliš posebej všeč ali če si pač želim še malo ostati."

Foto: osebni arhiv Martine Vrhovnik