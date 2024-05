Zlarin – očarljiv otok koral

Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

Antična legenda pravi, da so korale nastale, ko je grški junak Perzej odsekal glavo meduzi in jo vrgel v morje. S krvjo prelito odsekano meduzino glavo so prekrile alge, ki so nato okamnele in postale korale. Otok Zlarin je dolga stoletja čuval korale, svojo dragoceno dediščino, ki so tudi njegova največja posebnost. Prve pisne sledi o Zlarinčanih kot najbolj znanih lovcih na korale segajo namreč že v 15. stoletje. Iskali in nabirali so jih vse od Kvarnerja do Boke Kotarske, prodajali pa so jih na Sicilijo, v Neapelj in Dubrovnik. V resnici je šlo za blagovno menjavo, saj so jih dali v zameno za oljčno olje in vino.

Center koral Zlarin

Lansko poletje so na otoku Zlarin odprli koralni center, v katerem na zanimiv in inovativen način pripovedujejo zgodbo o večstoletni tradiciji nabiranja in obdelovanja koral. Obiskovalcem omogočajo, da doživijo čarobnost koralnega sveta na povsem svež način. Center je razdeljen na dve enoti. Razstavni del se razprostira v štirih nadstropjih obnovljene kamnite hiše Kažerma, v kateri sta tudi čitalnica in trgovina s spominki.

Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

Poleg hiše Kažerma je del centra še Šareva hiša, ki je namenjena bivanju raziskovalcev, znanstvenikov, dijakov in študentov. Omogoča tudi najem prostorov za organizacijo različnih dogodkov in na tak način odpira svoja vrata širšemu krogu ljudi. Postavitev koralnega centra je zasnovana tako, da izpostavi zgodovino otoka, tradicijo gojenja koral in lokalno življenje, hkrati pa poudarja tudi razsežnost varstva narave. Vse to v centru prikažejo z uporabo sodobne tehnologije, navidezne in obogatene resničnosti, zvočnih posnetkov, izobraževalnih in klasičnih eksponatov, kot so amfore z ladij, orodja za pridobivanje koral in tudi koralni nakit. Koralni center je prevzel vlogo nosilca kulturnega in družabnega življenja otoka, skrbi za ohranjanje dediščine in izobražuje lokalno prebivalstvo in obiskovalce o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti. Ne preseneča dejstvo, da je bil center konec leta 2023 v anketi med bralci Jutarnjega lista razglašen za najlepši realiziran objekt v zadnjem letu.

Foto: HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST

Kako do otoka Zlarin? Do otoka Zlarin lahko pridete z redno trajektno linijo Jadrolinije iz smeri Šibenika, Vodic, Prvić Šepurina in Prvić Luke, vožnja pa traja okoli pol ure. Trajekt pristane na pomolu, ki velja za najdaljši pomol hrvaških otokov. Poleti se lahko na otok, kjer so avtomobili prepovedani, pripeljete tudi s taksi čolnom. Od zlarinske rive do koralnega centra vas bodo kažipoti hitro in enostavno usmerili do hiše Kažerma in Šareve hiše. Kljub svoji majhnosti Zlarin ponuja vse, kar potrebujete za prijetno bivanje, vključno z namestitvami in restavracijami.

Naročnik oglasnega sporočila je HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST.