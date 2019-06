Živila, ovita v bananine liste – alternativa plastični embalaži

V Vietnamu in na Tajskem so v nekaterih večjih supermarketih oz. trgovskih verigah plastično embalažo svežih živil nadomestili z bananinimi listi.

V Vietnamu in na Tajskem so v nekaterih večjih supermarketih oz. trgovskih verigah plastično embalažo svežih živil nadomestili z bananinimi listi. Foto: Facebook

Tajska, Vietnam, Kitajska, Indonezija in Filipini po raziskavi iz leta 2015 prispevajo 60 odstotkov plastičnih odpadkov v oceanih. Ob zavedanju problematike plastičnih odpadkov so na Tajskem in v Vietnamu za embalažo poiskali naravno alternativo – bananine liste.

V nekaterih večjih supermarketih oz. trgovinskih verigah na Tajskem in v Vietnamu so se reševanja svetovne problematike plastičnih odpadkov lotili z iskanjem alternative za vsakdanjo rabo in tako za embalažo uporabljajo do okolja prijazne bananine liste. Ti so primerni za sveža živila, ki gredo hitro v promet, saj na prodajnih policah ne bi dolgo zdržali. Vanje pa ne zavijajo le zelenjave, temveč tudi sveže meso.

V Vietnamu, ki je po Okoljskem programu Združenih narodov (UNEP) četrti največji svetovni onesnaževalec morja s plastiko, so bananini listi zelo dostopni in veliki. Uporaba za ovijanje hrane, še posebej v majhnih podeželskih prodajalnah, pa ni novost.

Med nadomestki za plastične elemente vsakdanjika so v nekaterih restavracijah in hotelih v tej azijski državi tudi slamice iz trave.

Preberite še: