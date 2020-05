Žalostna podoba hrvaških kampov in marin, ki (še) samevajo #video

Številne hrvaške turistične točke ob obali so zaenkrat še prazne, čeprav bi v tem času že pokale po šivih. A turistični delavci ostajajo optimistični, čeprav vedo, da letošnja glavna sezona niti približno ne bo tako dobra, kot so je navajeni.

Prizori v dalmatinski vasici Krilo Jesenice so zadnje tedne bistveno drugačni, kot so jih turistični delavci in domačini vajeni. Že od sredine aprila bi bilo čutiti utrip ljudi, domačih in tujih turistov, ki bi uživali ob hrvaški obali, a tokrat je situacija zaradi novega koronavirusa bistveno drugačna.

"Uspelo nam je obdržati kar nekaj rezervacij za glavno sezono, v zadnjih tednih pa smo prejeli veliko novih, zato mislimo, da bo glavna sezona dobra, a še zdaleč ne takšna, na kakršne smo navajeni," je pojasnila predstavnica kampa Stobreč, Sanja Bošnjak.

Prazne hrvaške plaže, ki jih v tem času nismo vajeni. Foto: Reuters

Obala (za zdaj) sameva. Foto: Reuters

Turisti: "Lahko bi bilo več ljudi"

V Dalmaciji, natančneje v kampih, je že mogoče srečati nekaj turistov, predvsem nemških, ki jih pandemija zaradi novega koronavirusa ne plaši in so pravzaprav veseli, da so na dopustu na Hrvaškem. "Ne misliva preveč na koronavirus, saj sva tukaj, drživa distanco od drugih. Poleg tega se Hrvatje bolj mirno spopadajo z virusom, v Nemčiji se ljudje veliko bolj bojijo," sta povedala nemška turista Rudi in Lidia.

Posebnih omejitev ni zaznala niti Eleonore, prav tako turistka iz Nemčije, ki ni imela težav niti s prečkanjem mej: "Preprosto sva rezervirala kamp in plačala vnaprej. Potovala sva dobro in do zdaj nama je všeč. Malce je sicer prazno, lahko bi bilo več ljudi."

Medtem ko se v kampih turizem počasi vrača na stare tirnice, pa je v marinah še vedno zelo mirno in brez dogajanja. Lastnik jahte, ki lahko sprejme 38 gostov, Denis Grubiša, pravi, da so zaradi krize še vedno zasidrani. "Upamo, da bomo lahko prve goste sprejeli konec junija ali v začetku julija. Morda se bo vse skupaj malce izboljšalo proti koncu sezone."

Zasidrane jahte v marini nestrpno čakajo na turiste. Foto: Reuters

Prehod meje s Hrvaško za turiste popolnoma sproščen s 1. junijem

Kot kaže, bo na Hrvaškem kmalu res vse zaživelo po starem, tudi s pomočjo slovenskih turistov, saj sta gospodarska ministra Slovenije in Hrvaške Zdravko Počivalšek in Darko Horvat ta teden sporočila, da si želita čimprejšnjo vrnitev gospodarstva obeh držav v "tirnice" pred koronsko krizo.

Počivalšek verjame, da bo prehod meje s Hrvaško za turiste popolnoma sproščen s 1. junijem.

