Za hotelsko sobo na Ibizi vam ni treba odšteti niti evra. Poglejte, kje boste spali.

Ibiza velja za otok zabave in nočnega življenja, ki je po dveh letih zatišja znova zaživel. V hotelu Paradiso Ibiza so se odločili za prav posebno marketinško potezo. Svojim gostom ponujajo brezplačno nočitev.

A marsikdo bi, čeprav za sobo ne bi odštel niti evra, takšno ponudbo zavrnil. Soba Zero Suite je namreč v preddverju hotela, kjer mrgoli hotelskih gostov. Soba je zastekljena in vsem mimoidočim omogoča, da opazujejo speče goste.

Na spletni strani hotela Paradiso Ibiza so zapisali, da je brezplačna nočitev namenjena vsem, ki si želijo biti v središču pozornosti. Zagotovo pa ta izkušnja ne bi bila najprijetnejša za tiste, ki imajo bolj rahel spanec.

Neponovljiva izkušnja ali največja nočna mora?

Priljubljena tiktokerka Olympia Anley se je odločila prespati v zastekljeni sobi, svojo izkušnjo pa je delila s sledilci. Zapisala je, da je tisto noč spoznala veliko prijateljev.

Njeni sledilci so imeli glede spanja v preddverju hotela različna mnenja. Nekateri so v komentarjih priznali, da bi bila to zanje največja nočna mora, spet drugi bi se takoj odločili za nočitev v tej sobi. Med komentarji pa je bilo kar nekaj takih, ki so se spraševali, zakaj takšna soba sploh obstaja.