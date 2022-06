Za ceno štirih kav v Ljubljani lahko mesec dni potujete po Nemčiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlaki, avtobusi, medkrajevni, mestni … S 1. junijem lahko v Nemčiji za devet evrov kupite karto, ki vam omogoča neomejeno uporabo javnega prevoza po vsej državi za mesec dni, poroča Deutsche Welle. Edina izjema so hitri vlaki med posameznimi mesti. Za ukrep so se nemški politiki odločili zaradi naraščajočih cen energentov in visoke inflacije. V nadaljevanju članka vam predstavljamo odgovore na najpogostejša vprašanja, ki bi jih lahko imeli pred obiskom Nemčije.

Otroci do šestega leta lahko potujejo brezplačno. Vsi, starejši od šest let, pa morajo kupiti karto. Foto: Reuters

Kdo lahko kupi karto?

Vsi državljani Nemčije, nerezidenti in turisti.

Obstaja poseben popust za otroke?

Otroci do šestega leta lahko potujejo brezplačno. Vsi, starejši od šest let, pa morajo kupiti karto.

Je karta prenosna?

Ne, vsaka karta je izdana za posameznega človeka in je ne more uporabljati nihče drug.

Kje lahko kupim karto?

Povsod v Nemčiji, kjer so naprodaj karte za vse oblike javnega prevoza. Če želite karto kupiti prek spleta, lahko to storite v spletni trgovini Deutsche Bahna.

Od kdaj do kdaj veljajo karte?

Od 1. junija do 31. avgusta 2022.

Koliko časa velja karta?

Karta velja za koledarski mesec, v katerem ste jo kupili. Če torej kupite karto danes, 3. junija, ta velja do konca meseca. Julija boste morali kupiti novo.

Karto lahko kupite povsod v Nemčiji, kjer so naprodaj karte za vse oblike javnega prevoza. Če želite karto kupiti prek spleta, lahko to storite v spletni trgovini Deutsche Bahna. Foto: Reuters

Katera sredstva javnega prevoza lahko uporabljate?

Uporabljate lahko večino sredstev javnega prevoza v Nemčiji: od regionalnih vlakov, mestnih avtobusov in tramvajev do večine trajektov.

Karta pa vam ne omogoča uporabe hitrih vlakov ICE, IC in EC ter prevozov zasebnih železniških podjetij, kot je FlixTrain. Karta vam tudi ne omogoča uporabe prvih razredov v vlakih.

Velja karta tudi v tujini?

Karta v nekaterih primerih dovoljuje tudi uporabo javnega prevoza v tujini, in sicer v Avstriji, Belgiji in na Nizozemskem. Pred potjo preverite, katere linije so vam na voljo.

Lahko vzamem kolo na vlak?

Seveda, vendar boste morali doplačati za prevoz kolesa.