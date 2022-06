V galeriji Mizuma & Kips v New Yorku so v sredo odprli samostojno razstavo slovenske umetnice Eve Petrič. V sklopu razstave Recikliranje Zemljanov je na ogled okoli dvajset del, v katerih se fotografije, instalacije, skulpture, čipke in sence prepletajo na različnih ravneh. "Eva je odlična. Prišel sem, ker želim njena dela razstaviti in ponuditi v prodajo tudi v svoji galeriji," je ob odprtje razstave povedal eden izmed znanih galeristov na Manhattnu.

"Mi ljudje smo Earthlings, a nismo edini. Vsepovsod okrog nas in v nas so. Živali, rastline, tudi bakterije. Delimo si dom, imenovan Zemlja. Skupaj tkemo mrežo življenja," je na odprtju razstave prisotnim sporočilo razstave prenesla Eva Petrič.

"Smo bolj povezani, kot je videti na prvi pogled. Če se ena nit pretrga, vse niti odmevajo in celoten vzorec se zaniha, prilagodi," je še povedala umetnica, katere dela so bile razstavljene že na 75 samostojnih in 120 skupinskih razstavah po vsem svetu.

Njena umetniška zbirka bo potovala na Luno

Petričeva je transmedijska umetnica, ki je najprej zaslovela s svojo ustvarjalno uporabo fotografije, s katero je raziskovala jezik senc in naš obstoj na efemerni ravni. Živi med New Yorkom, Dunajem in Ljubljano. Dela Petričeve je februarja letos predstavil New York Times.

Njeni miniaturni umetniški deli Earthling Tattoo Seal in DBE sta že več mesecev na mednarodni vesoljski postaji ISS agencije Nasa v okviru umetniške zbirke MoonGallery. Cilj projekta je testiranje objektivov fotoaparata v stanju mikrogravitacije, leta 2025 je predvideno potovanje zbirke MoonGallery na Luno, kjer naj bi ostala.

Čez lužo navdušeni nad ustvarjanjem slovenske umetnice

Med okoli šestdesetimi ljubitelji umetnosti so bili na odprtju razstave tudi galeristi in vlagatelji v umetnost. "Eva je odlična. Prišel sem, ker želim njena dela razstaviti in ponuditi v prodajo tudi v svoji galeriji," je povedal Tom Blackie, ustanovitelj galerije Maison10 na Manhattnu.

"Galerija Maison10 vsakih deset tednov razstavi novo zbirko del desetih umetnikov in desetino kupnine podarimo v dobrodelne namene," je pojasnil Blackie.

Razstava v galeriji Mizuma & Kips, ki razstavlja predvsem azijsko in evropsko umetnost, bo odprta do 26. junija.