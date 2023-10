Vodič za nakup strešnega kovčka za avto

Oglasno sporočilo

Pri nakupu avtomobilskega strešnega kovčka pogosto pozabimo upoštevati njegove številne značilnosti, kot so material, prostornina, znamka in način montaže, ter tudi kakšen vpliv ima na porabo goriva. Da ne sprejmete napačne odločitve o nakupu, smo preizkusili pet različnih avtomobilskih strešnih kovčkov in za vas sestavili izčrpen vodič za popoln nakup. Dobra novica – na trgu absolutno obstajajo strešni kovčki za vsak proračun. Naj namignemo, da pri teh izdelkih ne velja vedno pravilo najdražje je najboljše. Zakaj? Vse to in še več razkrivamo v nadaljevanju!

Foto: Shoppster

Kako načrtovati proračun za nakup avtomobilskega kovčka?

Najočitnejša prednost strateškega kovčka je ta, da poveča prostor za prtljago v vašem jeklenem konjičku. S tem si tudi olajšate načrtovanje potovanja ali dopusta. Da bi bil nakup strešnega kovčka v okviru vašega načrtovanega proračunu, vam naj na pomoč priskoči matematično znanje. Izračunajte koliko denarja boste namenili vašemu potovanju, kakšen bo strošek goriva za avto, koliko evrov boste pustili na bencinskih črpalkah za nakup prigrizkov in kave, ter ne nazadnje, za koga vse boste kupili spominke s potovanja. Že del tega denarja lahko preusmeritev v nakup strešnega kovčka.

Udobje vedno nekaj stane, vendar če boste nakupe načrtovali vnaprej in boste preudarni, bo nakup strešnega kovčka enostavna investicija. Vemo, da gre za dražji izdelek, zato vam svetujemo, da strešnega kovčka ne kupujete impulzivno, ampak preudarno, ter da na nakup gledate dolgoročno. Zato se tudi vprašajte, koliko boste strešni kovček zares uporabljali v prihodnosti. Šele ko si boste odgovorili na to vprašanje, boste vedeli, ali je ta naložba vredna.

In kako se gibljejo cene strešnih kovčkov na trgu?

Vaša naslednja naloga pri izbiri strešnega kovčka je informiranje o cenah na trgu. Da vam ne bo treba hoditi od trgovine do trgovine, smo to storili namesto vas. Ugotovili smo, da obstajajo različni cenovni razredi strešnih kovčkov – od zelo ugodnih, najde se tudi kakšna srednja kategorija, pa vse do najbolj luksuznih različic. Njihova vrednost se razlikuje glede na znamko, zmogljivost, materiale ter druge zmogljivosti in funkcije. Bistvo je, da najdete model kovčka, ki bo ustrezal vašim potrebam, hkrati pa bo primeren za vaš proračun. Kako izbrati ustrezen strešni kovček glede na njegove značilnosti, si lahko preberite tukaj.

Najnižje cene strešnih kovčkov se gibljejo med 140 in 300 evri, med njimi so večinoma znamke Thule, G3, Menabo, NordDrive in Montana. Če ste pripravljeni odšteti nekoliko več, pridejo v poštev avtokovčki s ceno do 600 evrov, v tem rangu pa na trgu izstopajo znamke Thule Force, Modula, Neumann. Vemo, da se boste tisti, ki že varčujete denar v ta namen, zagotovo pametno odločili za kakovost in nešteto funkcij, tudi če bo cena presegala zgoraj omenjene številke. Zato priporočamo najbolj prodajane in tudi kakovostne znamke strešnih kovčkov – Thule, Kamei, Module in podobne. Več o testu strešnih kovčkov odkrijte tukaj.

Svetujemo vam, da se izogibate znamkam, ki so popolnoma neznane, saj je njihova kakovost lahko dvomljiva in vprašljiva, saj ostaja vprašljivo, ali bodo zdržale do naslednjega potovanja. In če menite, da boste z nekaj evrov nižjo ceno res prihranili, ste se zmotili. Vendar vsaka lekcija nekaj stane.

Potem ko smo podrobno analizirali stanje na trgu strešnih kovčkov, velja opozoriti, da morate poleg konkretnih cen upoštevati tudi spremljajoče stroške, na katere verjetno niste niti pomislili. To se nanaša predvsem na stroške montaže strešnega kovčka, na strešne nosilce ali druge posebne dodatke. Če se boste nakupa lotili na ta način, se boste zagotovo izognili neprijetnim presenečenjem.

Ali je montaža kovčka na streho avtomobila zapletena?

Skratka – če boste upoštevali naše nasvete, montaža strešnega kovčka na streho avtomobila največkrat ni zapletena. Super novica, kajne? Ampak veliko ljudi se vpraša, ali so strešni kovčki res praktični za vse vrste avtomobilov? Lahko do shranjene prtljage v strešnem kovčki enostavno dostopate, tudi ko naredite postanek med potovanjem? Vsa vprašanja so upravičena in smiselna, saj je enostavna uporaba eden izmed ključnih dejavnikov pri odločanju za nakup. V naslednjih vrsticah bomo razblinili vse vaše dvome.

Namestitev strešnih kovčkov na avtomobil običajno ne zahteva strokovne pomoči. Večina sodobnih kovčkov omogoča samostojno in enostavno montažo, seveda če boste upoštevali priložena navodila. Na ta način vam bo namestitev vzela najmanj časa in živcev. Seveda se sistem pritrditve razlikuje glede na vrsto avtomobila in kovčka, vendar ima večina strešnih kovčkov varne in hitre sisteme, kot so jeklene sponke ali ključavnice. Kako poteka namestitev strešnih kovčkov, si lahko preberete v tem članku.

Pa tudi dostop do stvari iz avtomobilskega prtljažnika je olajšan. Veliko strešnih kovčkov na trgu je zasnovanih tako, da lahko do njih dostopate z obeh strani, tako da vam ga ni treba sneti s strehe, ko želite iz njega kaj potegniti. Po drugi strani pa ne pozabite, da avtokovčki sprostijo dragocen prostor v avtomobilu, kar vpliva na splošno udobje med potovanjem.

Foto: Shoppster

Kako optimalno načrtovati prostor za prtljago pred potovanjem?

Če smo se že odločili, da bomo organizirali prostor in prtljago v avtomobilu, je koristno, da vam podamo trike in nasvete, ki bodo omogočali optimalno pakiranje prtljage za vaše potovanje. Najprej morate vedeti, kakšno velikost oz. prostornino strešnega kovčka potrebujete. Naj vam bo v pomoč ta članek. Ugotovite tudi, katere stvari morate vedno imeti pri roki in so zato primerne za ročno prtljago oz. katere večje predmete in potrebščine lahko zapakirate v strešni kovček. V nadaljevanju vam podajamo nekaj splošnih smernic.

V nahrbtnik ali torbo, ki jo nosite s seboj, vedno spakirajte: pomembne dokumente, kot so potni list, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje in dokumenti o rezervaciji počitniške nastanitve. Ne pozabite na mobilni telefon in polnilec, papirnate robčke, steklenico vode in zdravila. Manjkati pa ne smejo niti malenkosti, npr. kdor rad bere, naj v torbo da knjigo, kdor rad posluša glasbo, pa brezžične slušalke. Aja, seveda – pa sončna očala. In ja, po možnosti še pulover, če vas bo zeblo.

Na streho vozila je priporočljivo odložiti večje kose prtljage. Tako v strešni kovček spakirajte: oblačila in obutev, ki jih ne boste uporabljali med vožnjo, ali smučarsko opremo: smuči, palice, čelade, jakne. V času poletnih počitnic pa sup, blazine, vesla, brisače in podobno. Ne pozabite, da lahko na nosilec pritrdite celo kolo, če ste željni avanture. Če se morda odpravljate na festival ali kampiranje, vedite, da lahko v prtljažnik in strešni kovček zlahka in varno spravite večje stvari, kot so: šotori, oprema za kampiranje, zložljive mize in žari.

Ali je pri hitri vožnji varno imeti tovor na strehi?

Vse druge lastnosti in dejavniki pri odločitvi o nakupu strešnega kovčka so prilagodljive vašemu okusu in potrebam. A daleč najpomembnejša med vsemi, pri katere ne smete varčevati, je varnost na potovanju. Pri tej ne sprejemajte kompromisov. Ste se kdaj vprašali, ali lahko namestitev kovčka na streho vozila ogrozi vašo varnost? Odgovor najdete tukaj. V naslednjih vrsticah se bomo posvetili varnosti, opisali prednosti in slabosti hitre vožnje s tovorom na strehi.

Če boste že na začetku kovček pravilno postavili, torej boste upoštevali navodila proizvajalca, ni razloga za skrb. Sodobne montažne tehnologije in varnostni sistemi so zelo zanesljivi, zato bo vaš strešni kovček med vožnjo ostal trdno pritrjen.

Prav tako velja, da če se boste držali priporočenih obremenitev, ne bi smeli imeti težav. Seveda obstajajo tudi tisti tipi popotnikov, ki garderobo celotne družine za sedemdnevno potovanje stlačijo v strešni kovček. No, če ste tak tip in radi natlačite avto do zadnjega kotička, potem se zavedajte, da se lahko med vožnjo pojavijo neželene situacije. Bodite odgovorni za svoje življenje in življenja drugih udeležencev v prometu.

Pomembno vprašanje: ali uporaba strešnega kovčka poveča porabo goriva?

Zagotovo ste se vprašali, ali ima namestitev kovčka na streho avtomobila kakšno povezavo s porabo goriva. Morda o tem sploh niste razmišljali, a bi morali vedeti. Ali dodatna obremenitev res vpliva na porabo in če da, v kolikšni meri? Tudi to smo ugotovili.

Obnovimo osnove fizike – teža kovčka poveča zračni upor in s tem porabo goriva vozila. To pravilo velja predvsem pri višjih hitrostih, s katerimi prevozimo daljše razdalje, se pravi, kadar gremo na potovanje in se vozimo po avtocesti s hitrostjo 130 kilometrov na uro. Ta povečana poraba goriva na srečo ni za polovico višja, vendar je to za vas še vedno koristna informacija. To tudi pomeni, da je avto nekoliko težje vodljiv, pazite morate pri manevriranju z volanom in pri zavijanju. Preberite si izsledke raziskave o povečani porabi goriva tu.

Ampak naj vam povemo, da je večina strešnih kovčkov zasnovana tako, da ima minimalni vpliv vašo vožnjo. To ne pomeni, da vam ni treba prilagoditi vožnje, saj še vedno prevažate tovor z obremenitvijo, zato bodite vedno previdni med vožnjo, tako bo prevoz popolnoma varen.

Foto: Shoppster

Kateri material strešnega kovčka je najbolje izbrati?

Ob vsakem nakupu, ne samo pri strešnem kovčku, si želite, da je stvar dobro izdelana, trpežna in dolgotrajna. Če vse te lastnostni dobite v okviru razumne cene – potem je to zadetek v polno. Zanesljiva blagovna znamka vam zagotavlja določeno kakovost izdelave, kakovost izdelave pa je odvisna od materialov in mehanizmov izdelka ali naprave. Zato je pomembno, da potencialni kupci strešnih kovčkov izveste, kateri materiali so na voljo.

Ko je govora o materialu, so najbolj kakovostni strešni kovčki izdelani iz kompozitne plastike (mešanica strukturnih vlaken in plastike – preberite več o tem materialu), nato sledi ABS-plastika in celo polipropilen. Vsi omenjeni materiali so po eni strani lahki in praktični, po drugi strani pa vzdržljivi in ​​odporni proti vremenskim vplivom – kar je zmagovalna kombinacija. Poleg naštetega izstopajo tudi aluminijasti strešni kovčki, ki pa so pogosto precej dražji in večji. Pri izbiri materiala bodite pozorni na njihovo vzdržljivost in vodoodpornost, upoštevajte pa tudi njihovo težo. Ne rečemo zaman Trikrat meri, enkrat reži in to naj velja tudi pri sprejemanju vaše odločitve o nakupu strešnega kovčka, kajti izbira kakovostnega strešnega kovčka se bo zagotovo izkazala kot vredna naložba.

Ko smo že pri materialih ... Čeprav ste tik pred nakupom strešnega kovčka, vam moramo predstaviti pogost problem, o katerem se sprašujejo tudi vozniki, ki ga že imajo. Težava je v tem, da so nekateri kovčki narejeni iz takšnih materialov, katerih barva hitro zbledi. Še posebej, če sta med daljšimi vožnjami v poletnih mesecih, ko je temperatura visoka, streha in strešni kovček popolnoma izpostavljena najmočnejšemu soncu. Obstaja študija primera, posvečena prav temu – preberite jo tukaj.

Če ste se s partnerjem ali drugim sopotnikom že dogovorili za proračun in če ste že vzeli in pospravili stvari iz omare, do potovanja pa je ostalo še malo časa - je čas za nakupovanje. Dober nasvet – naredite to vsaj teden dni pred odhodom, da boste imeli dovolj časa za postavitev in organizacijo prostora.





Tukaj najdete široko ponudbo strešnih kovčkov, pa tudi strešne nosilce, mreže, košare, adapterje in noge za prtljažnike. Ko smo rešili vse druge dvome, je preostala še izbira znamke, materiala in cenovnega razreda. Kot smo že zgoraj omenili – naše priporočilo zaradi razmerja med ceno in kakovostjo je blagovna znamka Thule, poleg tega pa je zanesljiva, kakovostna in zato idealna izbira, če strešni kovček kupujete prvič. Po drugi strani pa lahko zadovolji vse vaše potrebe in zahteve v vseh pogledih.

Naročnik oglasnega sporočila je SHOPPSTER.